【武漢肺炎】塞爾維亞第一副總理訪華：不怕病毒　與中國患難與共

應國務委員兼外交部長王毅邀請，塞爾維亞第一副總理兼外長達契奇（Ivica Dačić）於26日至27日（周三至周四）對中國進行正式訪問。王毅於26日在北京同達契奇舉行會談。 王毅表示，達契奇是中國發生疫情以來中方接待的第一位外長。在中國人民全力抗擊新冠肺炎疫情的特殊時期，塞爾維亞代表團以實際行動體現塞爾維亞對中國人民的友好情誼，體現中塞牢不可破的「鐵桿之情」，中方表示高度讚賞，中國人民將銘記於心。

王毅於26日在北京同達契奇舉行會談。（環球網）

王毅又表示，他向達契奇介紹了當前中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展的最新進展。中方完全有信心、有能力、有把握早日戰勝疫情，實現全年經濟社會發展目標任務。

王毅強調，當前防控形勢處於最關鍵階段，不少國家面臨疫情的威脅。中國絕不會臨陣退縮，也不會獨善其身。中方將在繼續把國內防控工作做好的同時，擴大抗擊疫情的國際和地區合作，及時與各國和世衛組織溝通信息，分享經驗，協調政策，統籌資源，同舟共濟，團結奮戰，直至在全球範圍內贏得抗擊疫情的最終勝利。

達契奇譴責一些國家採取政治化、過度化舉措

達契奇表示，塞爾維亞人民不會忘記，當年北約轟炸南斯拉夫聯盟共和國時，中國朋友堅守在貝爾格萊德，同塞爾維亞人民站在一起。當時中國人民不懼強權的炸彈，現在塞爾維亞人民也不怕新型的病毒，將與中國兄弟感同身受，患難與共。

達契奇又表示，在抗擊疫情的戰鬥中，中國人民站在第一防線上，為世界人民的健康安全做出了貢獻和犧牲，值得世界上所有人的尊重。世界衛生組織總幹事譚德塞高度評價中國抗擊疫情的措施和積極成效。塞方譴責一些國家在疫情問題上採取的政治化、過度化舉措，堅信在中國共產黨、中國政府的堅強領導下，在全體中國人民的努力下，中方一定能夠早日徹底戰勝疫情。