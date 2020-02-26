【觀察】「抗疫」遇上「媽祖」　蔡英文政府難置身事外

保境安民的「媽祖」遇到2019新冠肺炎（COVID-19）疫情，究竟會是神威浩蕩，還是成為防疫破口，在最近幾天成為台灣民間討論焦點，每年有百萬信徒參與的「大甲媽遶境」及數十萬信眾參加的「白沙媽遶境」成為眾矢之的、眾夫所指，網絡上要求廟方停辦、延期，甚至要參加遶境信徒先簽下「放棄治療聲明書」言論充斥，不過，主辦廟方對於將在3月中、下旬啟動的遶境活動表示會因應疫情進行調整，但力抗輿論要求，沒有鬆口要停辦或延期，甚至還表示要「擲筊」請示媽祖後再決定。

台東「炸寒單」宗教活動也是為了「驅瘟」，今年廟宇主辦方更強調「驅走武漢肺炎疫情」。（中央社

韓國新冠肺炎疫情失控指向「新天地教會」教眾集會活動防疫觀念不佳，甚至還因為教會成員前往以色列「朝聖」，將新冠肺炎帶到「聖城」。持平而論，台灣民眾對於有數十萬人規模「不特定人」參與的徒步、巴士進香、鑽轎底、共食、同寢等同一空間、大量近身接觸的進香活動有所疑慮，加上韓國疫情因為宗教集會活動失控，群起施壓，「理性」要求主辦的廟方延期、停辦，並將信仰虔誠者表示「相信神明保佑」斥為迷信、無稽，不令人意外。

然而，對於信徒來說，所謂的「神威浩蕩」，不只是「真心相信」，甚至還是親身體驗且能「舉證歷歷」。

舉例來說，2003年台灣發生「嚴重急性呼吸道症候羣」（大陸稱「非典肺炎」，SARS）疫情，首當其衝的就是台北市萬華區和平醫院及一處集合住宅，兩處發生群聚感染及小區傳播的重災區被封院、封區，當時萬華地區的「艋舺青山宮」信奉的神祇應信徒所請在4月中旬遶境安民，併到兩處重災區進行「驅瘟」儀式，結果SARS疫情竟神奇的在之後趨緩，台灣的中央流行疫情指揮中心5月中宣布民眾可以恢復正常生活。

講究科學證據的人可以說，是因為防疫、減災政策正確，加上氣温上升不利病毒生存，才使得SARS疫情獲得控制。但對於信徒來說，這是「神威浩蕩」，而這間因為「除SARS」威震全台的廟宇，在今年2月初舉辦建廟165年慶時，舉辦了為期3天的「步行傳香」遶境活動，而台灣早在1月21日就篩出首例新冠肺炎境外移入病例，「青山宮」的尊王「驅瘟」聲名在外，自是吸引許多民眾虔誠焚香迎接。

此外，台灣春節期間舉辦、知名的宗教盛事台南鹽水烽炮、台東「炸寒單」也都如期舉行，而且這兩個宗教盛事的源起就是台灣先民在科學不昌明時代的「驅瘟」儀式，今年因為新冠肺炎疫情，廟方更加明正言順的表示希望藉「神威」讓疫情降温，護庇眾生。

台灣自古即是瘴厲之地，聞名中外的台南鹽水烽炮源起就是「驅瘟」。（中央社）

再回到爭議中心的兩場媽姐進香活動，兩場活動「起轎」時間已定。對道教信仰有些了解的人就知道，這代表廟方已經藉由「擲筊」儀式「問」過並獲得同意。換言之，對信徒來說，「神明」都同意了，想當然爾會保佑信徒，甚至因為疫情，讓這場遶境更富意義。

這又可舉出另一個例子，台灣彰化也有一媽祖廟每4年會遶境8天7夜，今年因為新冠肺炎疫情，廟方「擲筊」後決定將行程減為2天，取消「徒步」，改由廟方及陪同進香各單位執事乘車進香。重點雖在防疫，但重中之中在「擲筊決定」，即「必須神明同意」；再者，蔡英文政府不是極力主張台灣雖有不確定感染源的確診者，但只存在「零星小區感染」，還沒進入「小區傳播」，更讓信徒方有話可說。

不過，將「防疫」工作交給神祇，進香活動是否停辦、延期交給「擲筊」的「神意」，不管從哪一方面來看都不保險。況且，此次新冠肺炎與SARS大不相同，SARS病人須要發燒後才具傳染力，此次新冠肺炎最令人可懼的，則是已證實有「無症狀」但有傳染力的確診者，再加上台灣已有「不確定感染源」本土確診病例出現，主張進香活動應延期、停辦的一方主張在情理之中。

台中大甲鎮瀾宮日前才與大陸湄州媽祖祖廟等兩岸百間媽祖廟聯機舉辦祈福法會，盼新冠肺炎疫情早日降温。（中央社）

不禁要問，蔡英文政府在這當中扮演什麼角色？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、行政院長蘇貞昌及內政部長徐國勇都一副「事不闗己」的態度，要不說着「要請內政部協調」，要不說着「相信神明會諒解」、「進香活動要有延期備案」等無關痛癢的「勸說」，彷佛進香活動一旦成為疫情失控的破口，責任歸於主辦廟方。

說到底，疫情若真的失控了，就成了台灣人的共業與大災難，蔡英文政府既然是台灣人民選出來的，就沒有道理成為「居中第三人」，必須站在「防疫」最高點上，明確要求在疫情和緩前，所有大型集會應予延期或停辦，包括佛教、基督教等宗教集會，不能放任廟方、信徒成為被網絡言論攻擊的靶子，打着「兩方不得罪」的小算盤。

如果蔡英文政府不知道該如何做，國民黨籍的新北市長侯友宜於當地時間2月26日已要求所有學校畢業旅行、宗教進香及大型集會活動在疫情和緩前延期舉辦，蔡英文政府不妨做為參考。