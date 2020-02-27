【新冠肺炎】人民日報：美國反華勢力倒行逆施　中方敢於亮劍

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情仍在蔓延，官媒《人民日報》今日（27日）發表題為《美國在中國抗擊疫情中表現如何？》的評論文章，文責署名吳楚平。 文章指這次疫情像一面鏡子，讓中方再次看到中美人民之間的友好情誼，但同時也看清了美國一些政客落井下石、唯恐天下不亂的嘴臉。 文章稱，對於美國內強硬反華勢力的污衊抹黑、倒行逆施，中方也敢於亮劍。必須要讓他們知道中國人的尊嚴決不容損害，中國的底線決不容觸碰。

文章稱相比美國政府，美工商界、友好團體、民間組織等的表現要積極得多。例如中國美國商會的100多家會員企業已向中方提供了總價值約5億元人民幣的資金和物資援助。

文章批評美國國務卿蓬佩奧沒有想著如何幫助中國抗擊疫情，卻到處發表污衊抹黑中國的言論。（Reuters）

文章批評美國國務卿蓬佩奧沒有想著如何幫助中國抗擊疫情，卻到處發表污衊抹黑中國的言論，挑撥中國人民與中國共產黨的關係。美國商務部長羅斯甚至稱中國疫情將加速工作機會回流美國，這種言論毫無人性。頑固反華的聯邦參議員科頓公然散布病毒可能源自中國「生物戰」計劃的謊言。《華爾街日報》發表題為《中國是真正的『亞洲病夫』》的辱華文章，赤裸裸地宣揚種族歧視。即使在中國疫情防控工作取得階段性成效的情況下，參議員魯比奧仍睜著眼睛說瞎話，妄稱中方發布的數據並不屬實，疫情並未得到遏制。

文章指，中國人向來重情重義、愛憎分明。對於美國社會各界的真情厚誼，中方衷心感謝、銘記於心。而對於美國內強硬反華勢力的污衊抹黑、倒行逆施，中方也敢於亮劍。必須要讓他們知道中國人的尊嚴決不容損害，中國的底線決不容觸碰。日前中國外交部宣布吊銷《華爾街日報》3名記者證件，就是給了這些人一記響亮的耳光。

文章批評《華爾街日報》發表題為《中國是真正的『亞洲病夫』》的辱華文章，赤裸裸地宣揚種族歧視。（《華爾街日報》網站截圖）

文章最後稱，那些企圖利用疫情作政治文章，搞中美「新冷戰」、「脫鉤」的人是逆兩國人民的意願和歷史潮流而行，看似來勢洶洶，實則內心虛弱，注定要失敗。