【新冠肺炎】茶能抑制病毒？　專家：體外試驗有效不等於喝茶有效

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情持續。浙江省疾控中心官方微信早前發布一篇題為《茶水可殺滅並有效抑制細胞內新型冠狀病毒複製》的文章，稱日常的飲用茶水在細胞水平具有抗新型冠狀病毒的作用，引起爭議。 該文章目前已被刪除。有專家表示，即便體外試驗證明茶水可以抑製或滅殺病毒，並不等於「喝茶就可以抑製或滅殺病毒」。

浙江省疾控中心所發文章，目前已被刪除。（網上圖片）

昨日（下午），浙江省疾控中心發的文章稱，在省科技廳《新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控關鍵技術的研究》重大專項的支持下，浙江省疾病預防控制中心研究人員盧亦愚、馮燕等專家發布最新研究成果，日常的飲用茶水在細胞水平具有抗新型冠狀病毒的作用。

文章指，該研究的研究組選擇綠茶、鐵觀音與大紅袍，稱取上述各類茶葉2克，用50mL開水（實測90℃）浸泡30分鐘，此時濃度計為40 mg/ mL（即通常泡茶時的頭道茶水），冷卻至室溫後，用細胞維持液稀釋至各實驗濃度。實驗以不同濃度的茶水（2.5-10 mg/mL）進行體外殺滅病毒試驗，將開水與市售飲用水設置為實驗對照組。不同濃度茶水，以及對照組與100TCID50的新型冠狀病毒分別作用1小時後，感染Vero細胞並培養48 小時，測定各組的病毒核酸增殖水平。

研究稱茶水具有良好的細胞外殺滅效果

文章稱，結果表明，與未經茶水處理的病毒對照組比較，茶水處理組新型冠狀病毒的核酸增殖量降低了1萬-10萬倍；而用於沖泡的開水、市售飲用水對照組，其增殖狀況與病毒對照組一致，提示茶水對新型冠狀病毒具有良好的細胞外殺滅效果。而綠茶、大紅袍和鐵觀音均具有抑制新型冠狀病毒複製的能力，抑制效果隨茶水濃度上升而提高。

由此，該研究組人員表示以茶多酚（包括兒茶素）為主體的茶水，在體外培養細胞中，對新型冠狀病毒具有良好的細胞外殺滅與細胞內增殖抑製作用。

該研究組人員表示以茶多酚（包括兒茶素）為主體的茶水，在體外培養細胞中，對新型冠狀病毒具有良好的細胞外殺滅與細胞內增殖抑製作用。（中新社）

涉事文章已被刪除

然而，文章發表後引起不少討論。浙江省疾控中心向傳媒稱，雖然文章中的實驗已經完成，但當中的數據還未經領導審批，因此文章被刪除。相關研究成果需按程序發布。最新消息會在官方微信公佈。

澎湃新聞引述北京某高校一位免疫學專家表示，新冠病毒感染的是肺泡上皮細胞，但人們喝茶，「無論如何，茶水是不會灌到肺裡去的」，即便體外試驗證明茶水可以抑製或滅殺病毒，並不等於「喝茶就可以抑製或滅殺病毒」。他又說，體外細胞實驗後，應該做動物試驗，之後再考慮人體臨床試驗。單憑現有的體外試驗結果，還無法得出「喝茶有益新冠肺炎預防」的結論。