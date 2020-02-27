別讓台灣的民主進步真的只剩一張畫皮

《人民日報》海外網於2月26日刊登《一場疫情撕下台當局畫皮！》文章，以滯武漢台灣籍血友病少年母子返台一事為引，點名批判數名台灣媒體主播、名嘴及學者，在新冠肺炎（COVID-19）漫延之際，將滯鄂台商貼卷標，使用錯假訊息「彷佛親聞親見」用以煽動兩岸仇恨，卻不見蔡英文政府出面禁止「假訊息」散播舉動，文末以「一場疫情，撕下台灣當局民主進步的畫皮！」結尾。

《人民日報》罕見的點名批判台灣媒體主播、名嘴等非政治人物，消息傳到台灣，被點名者莫不「受寵若驚」，接受台媒訪問，響應更加強硬，絲毫不認為散播「非親聞親見」、「無法核實的網絡訊息」有何不對，其中尤以《年代新聞》主播張雅琴響應最為「奇葩」，認為「大概他們（中共）不懂新聞自由吧」。

台灣有網絡媒體公開表示，製造「假新聞」是對中共的「反擊戰」。（facebook@公民廟口）

平心靜氣的說，《撕下台當局畫皮》一文所指涉的個人使用公眾資源散佈假訊息，以及蔡政府放任媒體散播、煽動兩岸仇恨情緒的「指教」並沒有錯誤，但何以這些多數為「追求真實」記者出身的媒體人，卻放棄先前求學、任職的「追求」不顧，對於自己的行為絲毫不以為意，甚至反譏中共不懂新聞自由，彷佛因為中共為了「維穩」控制言論，實在無資格對有民主選舉、言論及新聞自由的台灣比手畫、指三道四。

就好像是說一個鄰里公認的「壞人」，看到「好人」做壞事，連指出來的「資格」都沒有，甚至「好人」還能回過頭去指責「壞人」─「說我做壞事，怎麼不先照鏡子看看自己的德行」。

這樣的情境何其荒謬？難道「壞事」會因為是「好人」做的就變成好事？鄰里公認的「壞人」，不曾做過任何「好事」？答案很清楚，「壞事」 「好事」的認定不是因為人的「身分」，而是在於所做的事是否符合多數人的利益或是損害多數人的權益。

同理，「假新聞」、「假訊息」混淆公眾視聽、誤導價值判斷，損害多數人權益，就算是還沒上學的小兒也知道「不可以說謊話」，媒體人利用大眾公器「公然說謊」，不僅沒有職業道德、背叛公眾負託，更可視為一種「墮落」。

滯湖北台灣籍「血友病少年」及其原大陸籍母親2月24日「特案」返台。（中央社）

遺憾的是，不僅張雅琴等媒體人對於使用「假訊息」誤導公眾不見悔意，近來更有台灣網絡媒體公然製造針對中共及與大陸有關「假新聞」，被有良知的媒體人發現並提出質疑，該媒體先事迹敗露，不但不以為意，反而表示「這是戰爭」，表示會繼續堅持以「假訊息」發起對中共的「信息戰」。

「這是戰爭」背後的敵意，足以說明張雅琴及該網絡媒體對於使用「假訊息」醜化、毒化中共形象不以為意，當然，「鄉民」的支持及頗具商業價值「點擊量」，則是更實際支撐。

誠然，「維穩壓倒一切」、「黨媒姓黨」的言論審查制度，讓大陸的言論場一片歌功頌德，使的媒體反映民瘼、監督施政的「防腐」功能退化，實則是這波新冠肺炎（COVID-19）疫情失控的遠因之一，除讓人對身故的「吹哨人」李文亮醫師的遭遇不平，對於媒體控管這一環節，每每也迎來「中國媒體至暗時刻」的討論，影響大陸民間對中共治理的信賴。

不過，就算中共的媒體控管方式值得批評，也不代表媒體運用「假訊息」醜化、妖魔化中共形象，藉以推升兩岸敵意、吸引點擊率的「墮落」就能獲得救贖。

為了爭取言論及新聞自由，過往台灣的民主前輩發動群眾走上街頭、靜坐絕食，加上適逢「第三波民主化」浪潮對兩蔣政權施加的國際壓力，讓台灣媒體得以解除「為政權服務」的枷鎖及「黨國喉舌」的污名。

而今，竟有台灣媒體不以「追求真實」、監督政府施政為本務，反而攝於817萬票「主流民意」之威，對散播「假新聞」不以為意，甚至引以為豪。說真的，若台灣所有媒體都「墮落」至此，所謂的民主進步就真的只剩下一張畫皮，也不必隔海對着「黨媒姓黨」指指點點，因為所差只不過是五十步與百步的差別而已。