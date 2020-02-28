【新冠肺炎】北京再現輸入及聚集性疫情　習近平常委會點名

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續好轉，尤其是「主陣地」湖北省以外地區每日確診病例已一度降個位數。但在此形勢下，作為首都重地的北京卻接連爆出兩宗輸入性感染病例，警示當下疫情防控遠未到鳴金收兵哪怕「打盹」的階段。

就疫情防控形勢，中共高層密集召開會議緊急部署。（新華社）

2月27日北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報了一宗輸入性單位聚集性疫情。一名河北邯鄲籍進京務工人員2月3日入京，後出現呼吸道症狀並於9日返回河北邯鄲家中，最終被確診染病，與其有密切接觸的10名同事等也相繼發病。北京疾控中心稱，今次聚集性疫情共涉及11宗確診病例，其中10宗是在京某事業單位外購服務的物業管理公司員工，1宗是餐飲公司員工。11名患者發病前都住在所服務單位的集體宿舍，或在集體宿舍旁物業辦公室辦公。

而稍早前，確診者黃姓女子在武漢「封城」期間順利返回北京，則再次動搖了人們對武漢封控的信心。2月26日下午5時，北京市疾控中心通報了黃某返京後隔離和確診後在北京接受治療的大致情況。通報稱，黃某在2月18日開始間斷性發熱5天，伴咽部不適，當時居住地為武漢。黃某在2月22日凌晨2時由北京家屬自駕車帶回北京，經體温篩查後入住家屬所在的東城區一處屋苑。家屬事後向社區報告情況並服從統一安排，黃某於2月22日晚上8時10分，以武漢進京人員身份被送至集中隔離點隔離觀察。及至2月23日下午7時，黃某因發熱由急救車轉運至東城區普仁醫院發熱門診進行排查，最終在2月24日被確認患上新型冠狀病毒肺炎。目前，黃某密切接觸的3名家屬也在接受醫學觀察。

黃某抵達北京入住東城區的一處屋苑。（網上圖片）

前者反映了「復工潮」下疫情死灰復燃的風險，而後者則像早前山東等省份共五座監獄成為被忽略的防控盲點一樣，考驗着防控堤壩是否足夠可信。尤其是對於後者，聞聽消息，輿論譁然，紛紛追問黃某究竟是在如何在武漢「封城」的情況，通過層層聯防聯控關卡，躲過身體測温，得以出現在北京的一處屋苑。人們質問，這是否與武漢2月24日短暫的「武漢解禁」有關？如果是，當時短暫執行的武漢防控指揮部17號通令究竟釋放了多少「隱患」？是否又會重演1月23日武漢封城前的景象，將之前所做努力呼籲一旦？料這一責任，無人能夠承擔。

經歷長達一個月的「封城」，2月24日當天一度傳出武漢局部「解封」的17號通告。然而，僅僅3小時後，武漢市的疫情防控指揮部就以18號通告否定17號通告。18號通告稱17號通告是指揮部下設的交通防控組，未經指揮部研究和主要領導同意發布，宣布該通告無效，並表明對相關人員進行嚴肅批評處理，強調武漢市實施嚴格離開武漢通道管理，嚴格人員管控，嚴防疫情向外輸出。

雖然隨即被糾正、廢止，但卻導致網傳有5000名潛在感染者，在3個小時內迅速流散向周邊省市，甚至包括遙遠的北京，其是否再度埋下隱患，誰也無法保證。另一方面，這也突顯作為疫情的重中之重，武漢乃至湖北防控體系仍然存在政令混亂、朝令夕改，以及協調不力、配合存在漏洞等大問題。「千里之堤毀於蟻穴」，一旦漏網之魚在武漢官方的眼皮底下走丟，悲劇便可能重演。

當然，黃姓女士最後的身份背景被一一曝光，事無鉅細，甚至根據其進京活動時間線看，既排除確診後潛入北京的嫌疑，也似乎排除非正常渠道進入上述屋苑的嫌疑。但是，需要追問的是，既然有囚犯刑滿獲釋等特殊情形，湖北省和武漢市官方便理應以全局意識對此特殊人群做出妥善安排，密切協同各省份，以避免造成監控排查的盲點。事實上，2月26日當天全國數據出現反彈即是一個清晰的警告訊號。

結果就在當天，國家主席習近平第五度召開中央政治局常委會研議應對疫情，其主題即是部署重點防控。在這次會議上，習近平點了兩個地方的名字，湖北（武漢）和北京，並稱「當前全國疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展，經濟社會發展加快恢復，同時湖北省和武漢市疫情形勢依然複雜嚴峻，其他有關地區疫情反彈風險不可忽視。愈是在這個時候，愈要加強正確引導，推動各方面切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，加強疫情防控這根弦不能鬆，經濟社會發展各項工作要抓緊。」

點名恐怕其來有自，武漢自不必提，作為中國的政治中心，北京已被逼推遲召開今年的全國兩會，若北京有閃失將不僅僅是個別官員丟烏紗帽的事情了。