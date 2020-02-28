【亞非蝗禍】專家：蝗災或在夏季重現　警惕沙漠蝗「落戶」中國

蝗蟲肆虐非洲，蔓延巴基斯坦及印度等亞洲國家，中國日前已派出蝗災防治工作組赴巴基斯坦援助。 有中國害蟲防治專家近日指出，雖然印度目前的蝗災已基本結束，但是新一輪蝗災或許正在醞釀中，可能在今個夏天再次產生蝗災。若境外沙漠蝗災害未得到有效控制，今年6至9月在季風作用下遷入中國境內的概率將會增加。

蝗蟲肆虐非洲、巴基斯坦及印度等國，巴基斯坦1月31日宣布全國進入緊急狀態。（AP）

專家提醒蝗災或於夏季捲土重來

害蟲防治專家、中國農業大學昆蟲學系教授石旺鵬介紹，從成年蝗蟲在土地中產卵到幼蟲出土，再到有翅成蝗，大概需要經過2個月的時間，上一批蝗蟲已經在土地裏留下了大量的卵，在合適的溫度和降水下，這些卵將完成孵化，並可在今夏再次產生蝗災。

面對多地蝗災，中國農業農村部曾於17日表示，考慮到昆侖山脈和喜馬拉雅山脈阻隔，蝗蟲很難越過高海拔的寒冷地區進入中國。若蝗群擴散至尼泊爾和緬甸，不排除有少量蝗蟲隨季風遷入雲南和西藏的可能，但造成危害的概率很小。

但在部分專家看來，今年6至9月份，如果境外沙漠蝗災害得不到有效控制，在季風作用下遷入中國境內概率增加。中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華表示，近30年是全球氣候變化最快的時期，許多變化超出預期，因此，沙漠蝗一旦遷入中國，「會不會住下來，甚至反客為主？這是有風險的。」

據悉，在中國的史料中，歷史上造成災害的飛蝗以東亞飛蝗、亞洲飛蝗和西藏飛蝗為主，尚未有過沙漠蝗為禍的記載，僅在雲南和西藏有沙漠蝗的分布。因此也有專家認為，生物對環境的適應是一個長期的過程，沙漠蝗「定居」中國並不是件容易的事情。

蝗蟲入侵印巴，位置曾逼近中國國境線。（央視新聞）

專家：科研人員應當重視對於沙漠蝗研究

張澤華表示，研究人員還不了解沙漠蝗在中國的行為規律，因此在監測和防治上尚存在不確定性，更多針對沙漠蝗的研究有待進行。他還建議與國際合作開展，以便明確在中國的環境條件下，遷移過來的沙漠蝗的基本生物學特點是否會發生改變，例如生長、繁殖、越冬等特性是否有變化。

至於治理蝗蟲所需要的藥劑，石旺鵬表示，和中國常見飛蝗所用藥劑大致相同，只是針對不同種類的蝗蟲，效果略有差異，「（沙漠蝗）體型大，抵抗力強，用藥濃度也要相應提升。」他還透露，國家會有戰略儲備，對於應急農藥的儲備大可放心。

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治蝗監測防控體系 + 國際合作

據介紹，中國已建立縣級以上蝗災防治指揮機構，構建監測防控體系。確保農區每萬畝蝗區有1名查蝗員、農牧交錯區每5萬畝蝗區有1名查蝗員、牧區每10萬畝蝗區有1名測報員。

各地植保站、測報站監測匯總蝗蟲產卵和出土情況，依據氣象條件預測蝗蟲產生危害的區域和程度，並給出相應的防治建議。一旦發現某區域蝗蟲密度達到防治指標，則需在第一時間進行防治。

目前，農藥防治、生物防治和改造蝗區生態環境是蝗蟲防治的主要手段。對於小範圍、輕度暴發的蝗災，主要採用生物防治，即利用微生物或者天敵來進行防治，也就是新疆在多年前已經開始推廣「牧雞治蝗」和「牧鴨治蝗」。

↓↓↓ 蝗蟲已在非洲地區肆虐（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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此外，張澤華認為，如果能通過國際合作協助對方及早控制，對中國的影響也會變小，對於國際蝗蟲防控的貢獻意義重大。他指出，「蝗災問題也是全球重大公共事件之一，對於糧食安全的威脅不僅僅是蝗災發生的國家，甚至導致國際糧食供給緊張。」

據此前報道，在此次沙漠蝗災中，中國已派出專家組前往巴基斯坦，協助當地滅蝗。

（新京報）