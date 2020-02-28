【新冠肺炎】舉國戰「疫」一個月　中國爭取「壓倒性勝利」

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球擴散。與此同時，作為過去2個多月裏疫情重災區的中國，卻正在迅速扭轉疫情態勢。通過數字分析可見，中國目前形勢變化極為可觀，不出意外將在一個月或更短時間內從「最吃勁的關鍵階段」轉入「取得壓倒性勝利」的新階段。

2月25日，廣西壯族自治區人民醫院邕武醫院首批11名新冠肺炎確診病例治癒出院，醫護人員為他們舉行簡短的出院儀式。（中新社）

根據國家衛健委今天（28日）公開數據，2月27日0時至24時，全國31個省級地區和新疆生產建設兵團新增確診病例僅有327例，是近一個月時間裏的最低數字，延續了近半個月以來波動下降的態勢。這說明一直佔據絕對比例的湖北省武漢市新增數字正在急劇回落，而武漢市以外湖北其他地區僅增5例，湖北省外僅有6省有新增病例，共計9例。

每日新增疑似病例數字變動軌迹與確診病例高度相似，2月27日新增452例，是近一個月時間裏除2月25日439例之外的最低值。新增死亡數字近半月始終在200以下徘徊，已經連續4天不足100，甚至進入了50以下。這也就是說，病毒感染人數者正在逼近零增長，疫情發展已然得到有效遏制。

另一方面，每日新增治癒出院數字則在持續和強勁攀升。2月27日新增治癒出院3,622例，這也是整個疫情時期裏的最高值，是2月18日1,826例的接近2倍。

需要指出的是，截至2月27日24時，全國現有確診病例僅剩39,919例。也就是說，在2月27日一天的時間內現有確診案例減少了約有8.3%。考慮到目前新增確診數字僅佔治癒出院人數9.0%左右，武漢之外更是正在接近零增長，而新增治癒出院數字則在加速提高，再加上距離2月12日湖北省調整統計方法以致新增確診數字達到15,152已過14天，這一批人將集中結束治癒和觀察時間而出院，那麼可以想見在未來幾天內現有確診數字將以極為可觀的幅度縮減。

儘管針對新型冠狀病毒的特效藥和疫苗大規模投入使用仍然遙遙無期，但是絕大多數的感染者都可以被治癒出院。自疫情爆發至今，截至2月27日24時，中國累計確診78,824例，累計死亡2,788例，死亡率目前約有3.5%。需要指出的是，這一數字很大程度上被疫情爆發早期湖北省武漢市措手不及、防控紊亂、醫療資源不足所拉高。隨着全新防控體系的建立和更多醫療資源的投注，不僅導致感染率和死亡率下降，也導致治癒率的提高。

截至2月27日24時，中國累計治癒出院36,117例，佔比45.8%。也就是說將近一半的受感染者已經出院，體內形成了抗體，未來不會再受該病毒所傷。而且，未來一段時間內被治癒出院人數將迅速增多。

2月27日中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議指出，加強重症患者救治是當前防控突出重點。（中央社）

不過，值得擔憂的是重症病例仍然居高不下。在目前現有39,919確診病例中，重症病例有7,952例，佔比約19.9%。27日當天重症病例僅減少394例，佔比約4.7%。這是死亡風險較高的一群人，應當會是未來一段時間裏抗擊疫情的重點。但就整體疫情防控而言，因為他們基本都被安置在醫療場所，接受充裕資源和有經驗的醫護人員的醫治，只要保障其所在場所的防控效果，應該不會導致更多的對外傳染。

此次新型冠狀病毒疫情被認為始發於2019年12月的湖北省武漢市，但是直至2020年1月底才逐漸形成舉國動員、抗擊疫情的國家狀態。例如，1月25日，中共中央政治局常委會對疫情防控「再研究、再部署、再動員」，並成立中央應對疫情工作領導小組，向湖北等地派出中央指導組。此後，政治局常委會（2月3日、2月12日、2月19日）、政治局會議（2月21日），全面依法治國委員會會議（2月5日）、全面深化改革委員會會議（2月14日），以及2月28日17萬人參與的電視電話會議，均有涉及中國疫情防控內容，主導了中國舉國抗「疫」的「一盤棋」。另外，湖北省官場人事大幅調整，省委書記由蔣超良換為應勇。

在過去1個多月時間裏，前半個月疫情得以迅速發展，後半個月逐漸受到有效控制。也就是說，疫情形勢正是在這個月被扭轉。中國疾控專家鍾南山在2月27日預計，「我們有信心，4月底基本控制（疫情）。」如此的話，進入3月後將呈現長期向好的局面。

而在全球範圍內，除中國之外的很多地區都在面臨疫情形勢急速上升衝擊的風險，其他國家能否模仿中國這種舉國體制——政治體制缺少中國集中力量解決主要關鍵問題的優勢，防控形勢令人似乎難以樂觀。