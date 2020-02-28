【孫楊禁賽8年】胡鍚進：不主張把孫楊問題與國家榮辱劃上等號

中國著名遊泳運動員孫楊被國際體育仲裁法庭裁定有罪，被重罰禁賽八年，不但恐怕無緣即將舉行的東京奧運，甚至更有可能賠上整個運動員生涯。孫楊的情況引起內地網民強烈反響，紛紛表達支持上訴。 與此同時，官媒《環球時報》總編輯胡鍚進亦發文表示支持上訴，但強調要就事論事，「無需讓這種支持變成一種和國家榮譽相聯系的情緒和戰鬥」。

孫楊被罰禁賽8年，恐怕無緣東京奧運。（中新社）

胡錫進指，今是孫楊本人及國際泳聯與世界禁藥劑機構的嚴重糾紛，不應視為中國受到的挑戰。孫楊曾經獲得奧運等多項國際大賽的冠軍，為國爭光，「但我不主張把孫楊所遇到的具體問題和國家的榮辱劃等號」。胡鍚進表示，不排除法庭的法官有受到一些西方輿論的影響，對證據的採納也可能有問題，所以支持孫楊要依法維權，「但我依然不主張對該法庭仲裁的複雜性進行簡單的政治解讀」。

胡錫進又提到，中國和中國人在國際場合都可能有一些不利因素，「但要看到，中國的經濟社會發展、包括體育事業都在這個大環境裏通過我們的努力取得了長足進步，這證明，其間的一些障礙經過我們努力是能夠突破、化解的」，是故中國應當對對外開放的總體環境保持信心。

（綜合報道）