【新冠肺炎】阿里系百程旅遊傳破產　成旅遊業首家倒下知名企業

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）對內地旅遊行業的衝擊還在持續。內媒報道指，有「簽證龍頭」之稱的北京百程國際旅遊股份有限公司（以下簡稱「百程旅遊」）成為業內首家倒下的知名旅遊企業。 在2014年3月，百程旅遊曾獲得阿里巴巴、寬帶資本2000萬美元B輪投資。根據百程旅遊2018年中報披露的信息，阿里巴巴旗下的杭州阿里創業投資有限公司仍為公司第二大股東，持股16.47%。

內媒報道指，2月29日，業內有消息稱，百程旅遊已正式宣布公司無法繼續運轉，開始啟動清算程序，一份內部通知文件也同時流出。在百程旅遊發給員工的一份名為《關於公司決定關閉公司啟動清算準備的通知》中，企業方面表示，受新冠疫情影響，資金不能維持公司繼續運轉。為此，公司將進行全面善後處理，請員工提前做好自謀出路的準備。

內媒報道又指，百程旅行網線上客服表示相關「消息屬實」，目前值班客服留守熱線和網上兩個渠道正幫助乘客處理退款退訂事宜。

百程旅行原名「佰程旅行網」，成立於2000年8月，該公司創始人、董事長是曾松，曾創建中國出境遊三大批發商之一的「華遠國旅」。百程旅遊主要從事在線簽證辦理業務、旅遊度假服務、線下旅行社、目的地服務、以及企業國際商務旅遊業務，在微信公眾號、淘寶網等平台均有營業，官網還提供了私人出國訂製旅行服務。資料顯示，百程旅遊總部設立在北京，並在上海、廣州、深圳、成都、瀋陽、武漢設立六個分公司。

百程旅行成立於2000年8月，該公司創始人、董事長是曾松。（百程旅行網）

阿里創投為公司第二大股東

公開信息顯示，2014年3月，百程旅遊獲得阿里巴巴、寬帶資本2000萬美元B輪投資。2015年7月，百程旅遊完成由王亞偉旗下的千合資本領投，點睛資本、飛豬資本、博雅資本等投資機構跟投的2億元人民幣融資。

根據百程旅遊2018年中報披露的信息，阿里創投仍為公司第二大股東，持股16.47%。數據顯示，自2015年至2018年上半年，百程旅遊淨利潤均為虧損狀態。2016年4月，百程旅行在新三板（代辦股份轉讓系統，為非上市的高科技公司提供的一個融資平台）掛牌，並於去年7月18日在新三板終止掛牌。

北京聯合大學副研究員楊彥峰表示，百程旅行創立了國內首個以簽證來引流的模式，在在線旅遊領域得到了廣泛的認可和應用，不論是攜程還是飛豬，都把簽證業務作為引流業務，實現自由行、參團遊、機票、酒店等度假產品銷售，這種模式已經在業內實行了5、6年，也是百程旅行的核心業務。

（《北京商報》/《界面新聞》/《國際金融報》）