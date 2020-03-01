【非洲豬瘟】內地科研團隊成功創製疫苗　具備大規模生產條件

據內媒中國科學雜誌社今日（1日）報道，中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所成功開發出一種非洲豬瘟疫苗，這一株人工缺失七個基因的非洲豬瘟弱毒活疫苗對家豬具有良好的安全性和有效性。

非洲豬瘟疫情早前肆虐內地。（資料圖片）

報道指，中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所在SCIENCE CHINA Life Sciences（《中國科學：生命科學》英文版）在線發表了相關研究成果。

基因缺失減毒活疫苗被認為是非洲豬瘟疫苗最有希望的研發技術策略，研究人員以內地第一株非洲豬瘟病毒分離株Pig/HLJ/2018為骨架，利用同源重組技術構建了一系列具有不同基因缺失的重組病毒。通過在豬體內進行的系統的致病力、免疫原性和免疫保護性試驗，遴選出一株具有7個基因缺失的病毒（HLJ/18-7GD）符合弱毒活疫苗安全性標準，可對非洲豬瘟強毒的致死性攻擊提供有效免疫保護。

報道又指，國際上已有一些非洲豬瘟基因缺失活疫苗的研究，這些疫苗接種豬後，均產生較高水平程度的病毒血症，體內持續帶毒時間長，毒力返強風險高，安全性方面距離產業化應用存在很大差距。與此不同，HLJ/18-7GD即使最大劑量接種豬後，疫苗病毒不能在實質器官複製，不產生病毒血症，僅在部分淋巴結內有限複製，兩周左右即被機體徹底清除，無法持續體內連續傳代，不存在毒力返強風險。

一頭幼豬的原代細胞能製備20萬份疫苗

此外，該疫苗對懷孕母豬也具有良好的安全性，在懷孕的早期、中期及晚期注射疫苗都不能造成流產現象，免疫後分娩的幼豬健康率與未免疫對照組沒有區別。

該研究團隊還證明，該疫苗株可在SPF豬（出生時不攜帶某些特定疾病病原體的豬）原代骨髓細胞高效培養，一頭健康幼豬的原代細胞能製備出至少20萬頭份的疫苗，完全具備大規模生產條件。該疫苗是目前最具實現產業化應用前景的疫苗，將為內地及有關國家非洲豬瘟疫情的有效防控提供重要技術手段。

（中國科學雜誌社）