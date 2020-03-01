【2020脫貧攻堅戰】全國又有8個省市貧困縣全部脫貧摘帽

國務院扶貧辦最新發布，繼去年12月西藏宣布貧困縣脫貧摘帽後，截至今年2月底，全國又有8個省市的貧困縣全部脫貧摘帽。

習近平 1月19日來到雲南騰沖市清水鄉三家村中寨司莫拉佤族村，走進村民家中了解脫貧攻堅情況，（新華社）

2月27日，陝西省批准銅川市印台區等29個貧困縣（區）退出貧困縣序列。至此，陝西省56個貧困縣全部摘帽。陝西是革命老區，也是全國貧困面大、貧困人口多、貧困程度深的省份之一，107個縣區中56個是貧困縣。

2月28日，河南省宣布平輿、確山等14個貧困縣正式脫貧摘帽。至此，河南53個貧困縣全部脫貧摘帽。

通過安排引導貧困人口就業，增加他們的務工收入來實現脫貧，是河南脫貧攻堅的突出特點。目前，河南省貧困發生率由2013年年底的8.79%下降到現在的0.41%。

2月24日，來自河南省的160名世邦集團員工搭乘由東航旗下上海航空公司執行的FM9390航班，從鄭州抵達上海浦東國際機場。這是東航執行的首班上海復工包機航班。（中新社）

2月29日，河北、海南同時宣布現有貧困縣全部脫貧摘帽。河北省通過建立脫貧重點任務清單，發揮京津對口幫扶作用，不斷提高脫貧攻堅質量。全省貧困發生率由2013年底的9.8%下降到現在的0.07%。

產業扶貧是海南脫貧攻堅的根本之策，全省因地制宜發展百香果、鳳梨等「一村一特」扶貧產業，貧困戶至少掌握一種高效特色產業。

河北省永清縣後奕鎮聚焦產業扶貧，引導農民發展養鵝產業，年產值達千萬元，成為農民脫貧增收致富的重要途徑。（中新社）

中部地區貧困縣貧困發生率降至2%以下，西部地區降至3%以下，是貧困縣退出的主要衡量標准。國務院扶貧辦最新統計顯示，繼去年底西藏宣布所有貧困縣退出外，截至今年2月底，河北、山西、黑龍江、河南、湖南、海南、重慶、陝西等8個省市的所有貧困縣已宣布脫貧摘帽。

2020年「中央一號文件」指出，2020年是全面打贏脫貧攻堅戰收官之年。目前新冠肺炎疫情不可避免對經濟社會造成較大衝擊，中共總書記習近平2月23日在「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議」上要求堅決完成脫貧攻堅任務。要努力克服疫情影響，狠抓攻堅工作落實，幫助貧困勞動力有序返崗，支持扶貧龍頭企業、扶貧車間盡快復工，加快建立健全防止返貧機制。