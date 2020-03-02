《外國人永久居留管理條例》意見稿惹爭議　內地民眾為何反對

近日，一則《外國人永久居留管理條例》（徵求意見稿）在內地網絡引發一場輿論風暴。截至3月2日，該意見徵集稿的閲讀量已經超過27億。

令人關注的是，幾十億的閲讀量竟不上微博熱搜，且話題關注不了，顯示頁面也不存在。

中國官方發布《外國人永久居留管理條例》（徵求意見稿）後，中國民眾集體抗議受矚。（微博@海外投資移民規劃師_Chris）

2月27日，中國司法部發布《外國人永久居留管理條例》（徵求意見稿），徵求意見截至到2020年3月27日。消息一經發布立刻引發廣泛關注，一些網友在社交媒體上表達了疑惑與不解，也有部分網友表達了擔憂情緒。

永久居留條件

根據《條例》中規定，其實遠沒有那麼誇張，要想留在中國，必須滿足多個條件。

首先，要有超高的學歷，還要掌握中國需要的核心技術，有遠超中國普通人的收入，或者你很有錢，並且願意往中國大量投資。

由此分析，這就是中國發展到一定階段以後，向世界吸收人才的一個措施。這樣的措施其實世界上任何一個大國都有，中國以前也地區性的在實施，只不過這次把它明文化了在全國推廣而已。

目前，網絡輿論聲音兩極化，不贊成的人用八個字形容《條例》——「後患無窮，歷史罪人」；贊成的人也用八個字來形容《條例》——「國家利益，大國心胸」。

內地有不少外國人居留。（中新社）

內地民眾為何反對

在過去的這些年裏，外國人在中國得到的是什麼待遇，中國人在國外是什麼待遇，不必多說。內地民眾之所以這麼大力反對， 主要責任在於長時間負面情緒的累積。

例如，2012年，一個環遊世界的日本人在武漢丟了自行車，武漢發動了不少警察，連夜幫他把自行車追回。如果中國人丟了自行車，沒有一次找回來過，警察甚至會說，「大概率找不回來了，買個新的吧。」

2019年，一名外國留學生在福州街頭用電動車違規載人，和交警發生肢體衝突，依據中國法律而言這就是襲警，但警方最終的處罰卻意外的輕微。

內地網友有時會將外國人稱為「洋大人」，其中藴含的情緒大家可以體會一下。多半都是對這種外國人的「超國民待遇」的嚴重不滿。

2018年5月2日，諾貝爾化學獎獲得者伯納德·L·費林加獲頒永久居留證件。（中新社）

新移民是對國家整體經濟更好的發展，中國要從一個大國真的成為一個強國，少不了外國人才的助力。

有分析認為，對國家經濟更好，不代表對個體就更好。一些人作為個體，反對外來者和自己奪食，其實是本能反應。因此，中國應該允許這些反應。

其實，大部分中國人對外國人其實是以禮相待的。正如上述所說，中國人反對的是，外國人來中國擁有的一些特權；一些低素質的外國人，來中國攪亂中國的治安環境；那些一邊來中國淘金，一邊鄙視中國人，看不起中國人且自以為高人一等的外國人。

如果能保證拿中國綠卡的外國人，真的都是高素質、友好、熱愛中國的人的話，相信反對意見還是會有，但絕對不會像現在這麼大。