【新冠肺炎】學者披露11人家族聚集病例：無徵狀者或為潛在傳染源

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，2月28日（上周五），國際頂級學術期刊《刺針傳染病》（Lancet Infectious Diseases）在線發表一篇由中國科研團隊撰寫的通訊，披露南京一宗涉及11人的家族聚集感染病例，揭示了無徵狀感染者可能是潛在傳染源。

該通訊由南京大學醫學院附屬鼓樓醫院和南京東南大學附屬中大醫院研究人員撰寫，通訊作者為南京大學醫學院附屬鼓樓醫院感染科副院長、感染科主任吳超。

文中展示了這11名確診患者傳染先後和發病過程：一名源頭女性患者於1月21日從湖北孝感市前往南京，期間在武漢換乘火車。到南京後，她與兩個姐妹（患者1、2）及母親（患者3）居住在一起。

該宗家族聚集感染病例顯示，源頭女性患者與家屬和親戚至少聚餐兩次。（資料圖片）

1月21日晚，該源頭女性患者與母親、兩個姐妹和弟弟（患者4）聚餐。她於1月23日晚再次與8名親屬聚餐，其中也包括弟弟。1月24日她前往浙江，1月28日開始出現發燒和咳嗽，1月29日被檢測出新冠肺炎病毒呈陽性。

文中指出，除該名源頭患者外，其他家庭成員發病前兩周均未去過武漢。但從1月21日起，與源頭患者一起居住的3名親屬，包括兩位姐妹、母親，以及1月23日一起共用晚餐的另外3名親屬（患者4、6、7），均被確診為新冠肺炎。

此外，與源頭患者的弟弟一起生活的患者5，並沒有直接接觸該源頭患者，但在1月30日也被診斷為新冠肺炎感染。

參加過1月23日聚餐但當時沒有任何徵狀的2名患者（患者6、7），1月24日又與其他13名親屬一起參加了另一場家庭聚餐。參加此次聚餐的其中3名親屬（患者8、9、10）在兩周內先後被診斷為新冠肺炎感染。

研究人員指出，這宗家族聚集性病例顯示密切接觸可以導致新冠病毒在人與人之間傳播，無徵狀感染者也可能是新冠病毒感染的潛在傳染源。

（《南方都市報》）