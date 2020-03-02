【新冠肺炎】武漢新增病例近9成來自疑似病例　監所成感染溫床

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，重災區武漢近日每天仍有新增確診病例數百人，武漢昨日（1日）就新增確診病例193例。 官媒新華社今日（2日）報道指，武漢近日的新增確診病人有80%-90%來自疑似病例。此外，近日武漢的新增病例中，有相當一部分是排查監所等特殊場所發現的無徵狀感染者。

重災區武漢近日每天仍有新增確診病例數百人，武漢昨日（1日）就新增確診病例193例。 (中新社)

報道指，疑似病例群體是新增確診病例的主要來源。國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年日前介紹，目前武漢新增確診病例中80%到90%是由疑似病例轉過來的。武漢一主城區疾控部門相關人士也指，該區2月29日新增病例中由疑似病例確診轉過來的比例達到83%。

其次，密切接觸者中也有一部分人轉化為新增確診病例。中國—世界衛生組織聯合專家組追蹤調查發現，大約1%-5%的密切接觸者確診感染了新冠病毒。新華社調查發現，目前在一些隔離點，密切接觸者確診為新冠肺炎的比例還比較高，武漢一主城區疾控人士稱，該區目前密切接觸者轉為確診的比例大約為6%。

有隔離點確診比例15%

而新華社拿到一主城區兩個隔離點的統計數據顯示，第一個隔離點累計留觀人員170人，目前轉出確診病例26人，比例高達15%；第二個隔離點累計留觀人員270人，目前轉出確診病例27人，比例達到10%。

武漢市一主城區密切接觸者隔離點管理人員分析，近期由於核酸檢測範圍擴大到了密切接觸者，此前一些未能發現的無徵狀感染者也被排查發現，因此確診病例明顯增加。在該區的統計表上，第一個隔離點累計轉出核酸檢測陽性22人，第二個隔離點為16人。管理人員說，這其中不少就是無徵狀感染者。

武漢女子監獄有大量囚犯確診染病。（網上圖片）

另外，多位武漢疾控人士稱，近日的新增病例中，有相當一部分是排查監所等特殊場所發現的無徵狀感染者。數據顯示， 2月29日新增新冠肺炎確診病例565例，其中監所在押人員233例。截至2月29日，武漢市累計報告監所在押人員感染新冠肺炎確診病例806例。

（新華社）