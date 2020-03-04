【新冠肺炎．輿情】《大國戰疫》下架背後的「高級黑」「低級紅」

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情危機尚未解除，中國官方此前預告出版的圖書《大國戰「疫」——2020中國阻擊新冠肺炎疫情進行中》（簡稱《大國戰疫》）日前突然下架，引發外界關注。

目前曾預售該書的京東網、當當網等網絡平台，以及淘寶上的網絡書店，都已顯示下架。

網絡流傳的一份聊天記錄顯示，此前預售《大國戰疫》的一家網上書店工作人員表示，該書已經下架，因疫情影響，造成印刷廠未能如期復工，以及物流因素情況。至於該書發行的具體時間，該工作人員也不清楚，需等出版社通知。

《大國戰疫》新書預售海報。（微信公號「政情札記」）

該書10萬餘字，由中央宣傳部、中國國務院新聞辦公室指導，中國官方出版社「緊急編輯製作」出版發行。然而，由於新冠疫情仍在持續，官方在推出該書時就引發極大爭議。

「用力過猛」的宣傳

確實，面對來勢洶洶的新冠疫情，中國政府針對性防控舉措可能已經做到極致，這些「硬核」防疫手段，包括交通管制、限制人流，居家隔離等，並且取得了積極效果。

中央層面成立了高層級的應對疫情工作領導小組，在中央政治局常務委員會領導下開展工作，國務院副總理擔綱小組組長。地方各省到鄉村的防控舉措也做到的極致，「封城」成為2020年年初各地的常態。

世界衛生組織（WHO）讚揚了中國所採取的的防控舉措。WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）此前表示：「中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模、中國效率，我們對此表示高度讚賞。這是中國制度的優勢，有關經驗值得其他國家借鑑。」

事實上，中國新冠肺炎疫情的防控，也確實成效顯著，國內新增病例持續下降。國家衛健委發言人在3月2日的記者會上表示，武漢疫情快速上升態勢得到控制，湖北除武漢外，局部暴發的態勢也得到控制，湖北以外省份疫情形勢積極向好。疫情得到有效控制，中國也轉變防控方向。上述發言人表示，未來要從疫情防控和經濟社會發展出發，圍繞社區防控和醫療救治兩個重點，由全面防控向群專結合、精準防控轉變。

2月22日上午，火神山醫院的醫生查對患者信息。（中新社）

然而，這並不意味着疫情就已經結束。中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山在2月27日預計，「我們有信心，4月底基本控制（疫情）。另一方面，疫情在國際上呈現出全面爆發的趨勢，仍然不可掉以輕心。

疫情未過，何敢言勝。很多觀察家認為，疫情仍未結束時，就出版《大國戰疫》進行宣傳，是用力過猛和不合時宜的。湖北作家方方在《武漢封城日記》中就直言：「我們都還被關在家裏，足不能出戶。而另有一些人卻已在大唱頌歌，連勝利的書都看到了封面（如果不是惡搞的話）。武漢人有什麼話可說？焦躁也好，煩亂也好，我們都得忍下來，是不是？勝利也是你們的勝利。」

現在，該書下架，可謂「亡羊補牢，未為晚矣」。無論是否是因為「疫情影響」無法付印，還是其他什麼原因。

湖北省仍有兩萬多名患者住院救治，其中有6000多名重症及危重症患者。（中新社）

警惕「高級黑」「低級紅」

一年前的2019年2月27日，《中共中央關於加強黨的政治建設的意見》發布，明確指出，要以正確的認識、正確的行動堅決做到「兩個維護」，不得搞任何形式的「低級紅」「高級黑」。

在宣傳領域，「低級紅」大意是說宣傳報道盡管相對客觀地表達對中共高層的擁護，但由於方式單調粗暴，不僅無法達到積極效果，反而因為大規模低級的重複宣傳報道，引發反感；「高級黑」就是在宣傳報道中對某位領導人或某些政策過度拔高吹捧，無意甚至有意引導受眾的反感，致使起到「抹黑」的負面作用。

貴州一份地方報紙的「偉大領袖」風波，就是「低級紅」「高級黑」的典型案例。2017年11月10日和14日，《黔西南日報》在涉及中共總書記習近平的報道中，曾先後兩次刊登習近平巨幅畫像，對習冠以「偉大領袖習近平總書記」的稱謂，被外界批評為個人崇拜。不久中共高層便禁止了這種「低級紅」「高級黑」的行為。

另外，還有一些媒體，也在比賽着競相使用一些溢美之詞，好像只有用這種方式，才能表達對領導人的感情忠誠。一些地方大員要麼邯鄲學步走訪中共會址，要麼在解讀中央精神時延續着陳詞濫調。比如稱十九大報告「提神醒腦」，頌揚習近平是「當之無愧的領袖舵手」，等等。凡此種種拙劣手法，不一而足。

在中南海明文強調「不得搞任何形式的『低級紅』『高級黑』之後，中國官場以及宣傳領域，類似的拙劣手法得到了遏制。但顯然，要警惕死灰復燃和捲土重來。