【新冠肺炎】孫春蘭：堅持中西醫結合　加快篩選治療方法和藥物

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，據《湖北日報》報道，3月2日（周一），中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭組織中央指導組召開會議，專題研究新冠肺炎防控科研攻關工作。

國務院副總理孫春蘭組織中央指導組召開會議，專題研究新冠肺炎防控科研攻關工作。（新華社）

報道指，中央指導組高度重視新冠肺炎防控科研攻關工作，自1月27日抵達湖北武漢以來，已3次召開專題會議研究部署有關工作。

孫春蘭稱，要堅持中西醫結合，充分發揮中醫藥特色優勢和團隊精神。中醫藥要學習借鑒西醫藥巡診、藥理分析等方式，通過數據的科學分析，加快篩選出有效治療方法和藥物，集中推出一批臨床效果好的中成藥，研究建立中醫藥救治「全覆蓋」和「全過程」的臨床用藥與質量保障體系。

疫苗研發對疫情防控至關重要。孫春蘭強調，要把安全性放在第一位，最大限度縮短臨床研究和試驗時間，加快推進疫苗有效性、安全性驗證及生產，力爭儘早投入使用。要加強統籌指導，選取若干優勢單位開展協同攻關，在一些核心技術和共性問題上早日取得關鍵性突破。要加快開發靈敏度更高、可信度更強、操作更便捷的檢測產品，擴大動物搜尋查證範圍，深化對病毒傳播媒介和方式的研究，滿足疫情防控的需要。

孫春蘭又說，要依托世衛組織框架下中方參與的合作機制和有關政府間國際合作組織開展工作。將新冠肺炎病毒研究納入傳染病方面的科研重大專項和重大項目，進一步發揮中方在這一領域的科研優勢。