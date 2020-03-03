【新冠肺炎】專家：新冠患者肺部病變輕於沙士　兩者有3大不同

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。與2003年的沙士（SARS）相同的是，兩種疾病都造成肺部纖維化等後遺症，給患者未來生活帶來影響。 不過，新冠肺炎和沙士對肺部造成的變化還是有所差異。中科院院士、陸軍軍醫大學西南醫院病理科主任卞修武在央視接受訪問時就介紹，兩種患者肺部特徵具有3大不同。

卞修武表示，新冠肺炎患者肺部病變輕於沙士患者。（央視截圖）

卞修武表示，通過病理觀察，從肺部病變來看新冠肺炎輕於沙士。首先，從整個肺部的病變嚴重程度來看，尤其是肺泡的結構破壞和肺壞死程度，新冠肺炎患者比沙士患者略微輕一些，這是一個總體印象，規律性還有待進一步總結。

其次，兩者都有第二型肺泡細胞（type Ⅱ alveolar cell）的增生，但程度不同，沙士患者肺部增生普遍都掉落到肺泡腔裏脫落。新冠肺炎的肺部增生則更多是活躍在肺泡壁上，部份甚至成團掉落到肺泡腔裏，尤其是偏晚期患者。最後，兩者肺泡纖維化的程度和進程也有所差異。

肺部影響略輕 但累及其他臟器

據此前報道，華中科技大學病理團隊完成的1名新冠患者遺體解剖報肉眼觀察結果指出，肺部纖維化及實變（肺實變指任何原因致肺泡腔內積聚漿液、纖維蛋白和細胞成份等，使肺泡含氣量減少、肺質地緻密化的一種病變）沒有沙士導致的病變嚴重，而滲出性反應較沙士明顯，這可能與此例患者從確診到死亡僅15天，病程較短有關，有待更多系統屍體檢驗資料及組織病理學驗證。

值得一提是，雖然專家指出新冠患者的肺部病變較沙士為輕，但不可忽視新冠肺炎對患者心臟、腎臟等其他臟器的損害。北京朝陽醫院副院長童朝暉日前就指出，沙士主要影響器官是肺，治療好肺部就可以；新型冠狀病毒不僅攻擊肺，心臟，腎臟也會受影響，導致多器官功能衰竭。

（綜合報道）