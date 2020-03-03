新冠疫情延燒　大陸不忘佈局520後的兩岸局勢

近期，新冠肺炎疫情（俗稱武漢肺炎）在大陸看似稍微趨緩，各行各業與各級學校也陸續復工復學。同時間，大陸亦不忘對台工作，主要都與疫情相關，一邊處理包括滯留湖北台人返鄉問題、在陸台資企業復工、復產等；另一方面則持續戰情演訓，一手軟一手硬。可見北京當前主要工作雖是處理疫情，但針對蔡英文第二任期即將到來，仍舊做好一定的準備，以面對可能的變局。

3月3日，台媒《旺報》發表評論文章指出，從三個面向可看出北京當局正佈局520蔡英文就職後的兩岸關係。首先，大陸國台辦雖因肺炎疫情、滯鄂台人包機事宜與民進黨政府多次相互指責，《人民日報》、新華社等官媒也接續批判民進黨，但批判火力主要的對象是蘇貞昌、陳時中、陸委會和特定綠媒與名嘴，並未直接點名蔡英文。而且，近日國台辦涉及兩岸的新聞稿，以「大陸方面」和「台灣方面」作為雙方主詞，某種程度上代表彼此的對等關係，代表對蔡英文政府的善意與尊重。

武漢台商包機返台可謂一波三折。（資料圖片）

再者，北京針對國民黨大選後調整兩岸路線的呼聲，不但警覺也發出警告。包括陸方涉台專家批評藍營對九二共識的退縮、內媒更直接批駁趙少康等藍營知名媒體人對大陸肺炎疫情的不友善言論；大陸全國台企聯也提醒國民黨勿放棄九二共識，也可視為北京的間接警告。國台辦發言人朱鳳蓮針對台立法院副院長蔡其昌建議國民黨論述向「中華民國台灣」調整的言論發文反擊，看似批評民進黨和台獨，實則在敲打國民黨。

第三，北京已因應台灣選後的全新政黨版圖，為兩岸政黨交流留下新窗口。在新黨新任主席由吳成典當選後，國台辦就提到「會繼續與包括新黨在內的一切反對台獨、主張改善和發展兩岸關係的台灣政黨、團體和人士保持溝通，加強對話」。該文認為，「主張改善和發展兩岸關係的台灣政黨」這句話值得外界重視。

蔡英文520就職演說究竟會帶來什麼樣的內容，牽動着兩岸甚至美中台三方關係。（中央社）

《旺報》提到，大陸向來把「反台獨、堅持九二共識」作為與台灣政黨交往的前提，此次的表述是第二次出現，第一次出現在1月15日台灣選後首次的國台辦記者會。可見，大陸把溝通對象的範圍擴大到「主張改善和發展兩岸關係」，可能隱含了與民眾黨交往的意願。民眾黨在疫情當前並未對大陸惡言相向，柯文哲未來在雙城論壇時是否能用黨主席身份與中共進行黨際交流，備受關注。

當前，雖然蔡英文已宣布暫緩520的就職典禮，但其就職演說仍十分重要。演說中的兩岸和國際論述，究竟是會強化「親美抗陸」加劇台海風暴，還是以理性務實的基調把兩岸關係從深淵邊緣拉回，仍在蔡英文的一念之間。

其實，就如選後台灣許多兩岸研究學者疾呼的，對蔡英文來說，獲得連任後本是調整兩岸路線的機會之窗，甚至在新冠肺炎疫情大規模擴散後，更是兩岸擱置歧異展開合作的契機；卻因特定立場政治人物的利益、以及兩岸各自民粹的壓力，使雙方都錯過最好的時間點。不過，彼此若能理性慎思，或許這個機會之窗還存在縫隙，仍有機會改變現實的僵局。