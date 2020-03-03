台健保修法陸配子女成箭靶　台學者：修法成「族群清洗」藉口

伴隨着新冠肺炎疫情，台灣「反中」情緒持續發酵。近日有民進黨、台灣基進立委紛紛提出健保法修法，鎖定依親居留的陸籍人士與久居大陸的台人享有健保資源的議題。 對此，原陸委會主委辦公室主任施威全批評，他們談的根本不是健保，而是族群認同，認同成為檢驗返鄉權利、就醫權利的標準，健保議題成為「族群清洗」的藉口。

針對台人久居海外使用健保的問題，民進黨立委李俊憲以久居大陸的黃安為例，強調「享一樣的權利，負一樣的責任」。（多維新聞）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，當地時間3月2日，民進黨立委林俊憲指出，他將提案修改《全民健康保險法》，針對一年內在台灣沒有住滿183天、無法提出收入證明及沒有繳税紀錄者，新增健保被保險人的第七類，不予補貼健保費，每月健保費將從新台幣749元調升為12,000元。

他並以長期居住在大陸的台灣藝人黃安為例，稱黃安經常在Facebook吹噓自己年收入有幾千萬元，但每個月只需繳749元的最低保費，顯然不合理。

另一方面，有民間團體稱，馬英九時期大幅放寬資格，讓持有「依親或探親入出境許可證」的陸籍人士可納保，連陸配前段婚姻的未成年子女來台探親滿六個月，也可用「眷屬」身分投保。「必須修改過去錯誤政策」。

台獨立場鮮明的「台灣基進」立委陳柏惟也稱，將修法嚴格限制資格及提高保費，尤其針對第六類保險對象（配偶、依親等）。他認為，「讓2300萬台灣人繳的錢未來可能擴張成14億人可使用，台灣人應該沒人可接受。」

台灣健保署署長李伯璋表示，不同時代有不同的背景及思考方式，如今想要修改也沒有什麼「對或錯」。目前有社會觀感的問題，有些人使用健保，卻沒有感激台灣的努力，甚至刻意使用高額給付來「吃豆腐」，導致台灣人民和政府都不是滋味。

國民黨立委吳怡玎則認為，台政府應進行通盤性的檢討與調整，不是單獨檢討「陸配」與新台灣人「小明」，不應針對特定地區，而是「針對久未居住在台灣的本國人與全部的外籍人士」。

然而，針對陸籍人士是否佔用台灣健保資源，有報道指出，台健保署公布的2019年統計資料中，大陸人士使用台灣健保人數約為54,000多人，其中與陸配有關者佔了98％，包括來台團聚、長期居留與依親居留等3類共為52,820人，未成年子女只有955人。

報道稱，2019年大陸人士總繳了7.19億元，而健保支出約為7.23億元，收支相抵，金額相差並不多。健保署也說，大陸人士的醫療費用大部分用在生育，並非濫用。

陳柏惟稱「中國人」使用台灣健保沒有道理，不太能接受。（洪嘉徽／多維新聞）

對此，倫敦大學伯貝克法律學校博士施威全在媒體上刊文指出，台灣老齡化才是健保鉅額耗損的主因，陸配外配及其子女反而是財源補充，應該大力歡迎。林俊憲、陳柏惟的主張，表面上是捍衛可貴的健保資源，但其實他們談的根本就不是健保，而是談族群，操弄認同政治，拿健保來當「族群清洗」的藉口。

他表示，從政府24小時內撤回陸配小孩「小明」入境專案，以及輿論對滯留湖北的血友病少年從可憐到可恨，許多人談的根本不是疫情防治，談的只是認同，認同成為檢驗返鄉權利、就醫權利的標準。

施威全批評，「只敢耍嘴皮子藉着罵中國大陸操弄族群政治，不敢真的與中國大陸斷絕往來，這點是操弄認同政治者最害怕承認的真相。」