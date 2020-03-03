【新型肺炎】人民日報：外防輸入非歧視外國公民，防控措施可更多

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在全球擴散，境外每日的新增病例數連續多日超過中國，北京、廣東、寧夏、浙江近日都出現了中國境外輸入病例，引起社會關注。 對此，官媒《人民日報》發表評論文章稱，「外防輸入、內防擴散」仍是重要原則，希望嚴防境外輸入的「硬核」（強力）措施不妨再多些。評論又強調，外防輸入不是歧視外國公民。

韓國疫情大爆發後，連日來山東青島機場強化風險評估和口岸檢疫。（新華社）

評論指出，有關部門必須對全球疫情變化情況給予更多關注，進一步加強與疫情重點國家的信息溝通，以便隨時調整政策和應對手段，進一步把工作做深、做細做實。國家移民管理局已經把防範海外疫情輸入風險作為當前最重要任務，海關總署全面啟動健康申報制度，並嚴格開展出入境檢疫。這樣的『硬核』措施，不妨再多些。

「外防輸入並不是關起國門，更不是歧視外國公民」，評論又引述外交部發言人的話稱，「我們對外國公民和本國公民一視同仁，無差別地執行相應措施，並且會充分照顧當事人的合理關切，為他們提供必要的保障和協助。」評論指出，從現實反饋看，各地妥善、合理地對待外籍病患，既展現了大國熱忱，也體現了大國責任。需要繼續同世衛組織保持良好溝通，同有關國家分享防疫經驗並提供力所能及的支持。

評論最後稱，公共衛生安全是人類面臨的共同挑戰，需要各國攜手應對，而新冠肺炎疫情是人類公敵，哪個國家都不能掉以輕心，也不能置之度外，強調在緊要關頭，團結互助、共迎挑戰是共同的選擇，以更高的站位、更寬的視野、更大的力度加強協調、尋求合作，才能實現共贏。

（人民日報）