【新冠肺炎】河南整治學習類App　教師直播需實名　嚴禁打賞

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，內地多地中小學都採取網上授課，師生使用電子設備連線互聯網，進行遠程教學及交收功課。 央視今日（3日）報道指，為防範不良信息和有害內容對中小學生的思想侵蝕，河南省教育廳決定即日起在全省範圍內開展中小學生學習類App專項整治，進行全面排查，整治工作須在3月23日前完成。

報道指，河南省教育廳要求各地教育行政部門和中小學校要全面篩查中小學生學習類App和本地教育主體開設的網絡直播課程使用情況，包括檢查是否在教育部審查通過列表內選擇使用App，是否合理選用App並控制使用App數量，是否在使用App過程中存在利用搞題海（大量操練試題）、公布成績排名、超綱超前教學等應試教育手段增加學生課業負擔的現象。

相關部門又會排查學習類App是否堅持社會主義辦學方向和貫徹立德樹人根本要求，堅持正確輿論和價值觀導向，建立嚴格內容審查機制，有效保障App發布內容健康有益。在發現虛假低俗、色情暴力、惡意造謠傳謠、歪曲歷史、商業廣告、煽動社會矛盾、網絡遊戲等內容及鏈接時是否及時處置。

此外，相關部門又會排查開設直播課程的各教育主體是否嚴格把控直播教學教職工資歷，是否落實教師直播實名制、直播教學備案制；是否規範教師和學生在直播課程中的教學行為，在直播課程中是否存在利用抖音、快手、火山、西瓜等App在直播課程中打賞的行為，是否存在傳播淫穢色情信息、互動低俗有害信息、惡意造謠傳謠、違法違規廣告、辱罵教師同學等行為。

（央視）