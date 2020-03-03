【觀察】軍機官媒齊出手　北京會因疫情放緩對台腳步嗎

2月28日，當台灣各界紀念「2·28」事件73周年之際，傳出當天下午解放軍又派出「轟6」軍機繞台，這已是新冠肺炎疫情爆發之後的第三度。台灣方面，台防部表示全程掌握，而民進黨立委則認為這是中共為了轉移疫情壓力所做的挑釁行為。

大陸國防部話也說得很白，該部發言人吳謙當天就在應詢時回應，指「解放軍織戰備巡航、聯合演練等系列軍事行動，旨在維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定，維護兩岸同胞的共同利益，針對的就是『台獨』勢力及其分裂行徑」。吳謙也喊話，「正告民進黨當局不要玩火，任何企圖把台灣從中國分裂出去的圖謀都註定失敗」。

自今（2020）年2月份以來，中共軍機已三度繞台。圖為中共轟6（後）等型機2月10日上午短暫逾越海峽中線，經台方空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域。（台國防部提供）

中共官方毫不避諱地坦承，軍機繞台等軍事行動，就是針對台灣政府遊走在台獨邊緣的政策和舉措。除此之外，自疫情蔓延之後，一般認為北京會將重心轉移至內部疫情防控，但也就在這段時間，新華社和《人民日報》等中共官媒，發表一連串評論，不只延續國台辦指責台灣「以疫謀獨」的口徑，更直接點名台灣高官加以批評。

特別是武漢台人包機返台引發爭議後，兩岸官方對第二架包機遲遲無法達成共識，而台方則利用鑽石公主號返台的「橫濱模式」作為標榜，以此對北京施壓，試圖爭取話語權與主導權。然而，北京的態度也未因疫情考量而緩和，反而看得出愈發強硬與堅定。

大陸官媒《人民日報海外報》北京時間2月27日刊出署名「王平」的評論文章，點名批評台行政院長蘇貞昌在武漢台人包機返台事件「信口雌黃」，指民進黨政府借疫情把「仇中、恐中、反中」的宣傳戰進行到底。（人民網截圖）

例如新華社先是批判民進黨政府「把一黨一己之私凌駕於人民利益之上，滿腦子騙術、權謀」，呼籲台灣政府勿阻擋台灣人返鄉之路。接着，直接點名蔡英文、蘇貞昌「一再製造藉口，乃至不惜編造謊言」，「一再為難滯鄂台胞」。再到《人民日報海外版》「日月談」專欄，以此前未曾出現過的筆名「邰文欣」，列舉幾位台灣媒體人在血友病童事件斷章取義，並認為台灣這股「凌辱之風」就是民進黨煽起來的。

爾後，新華社又透露湖北方面的消息，指陸方曾建議由東航和華航共同執飛運送湖北台人返鄉，但台方拒不同意該方案。新華社評論藉機再補一刀，將責任轉回台灣官方，怒指「民進黨當局『實錘』斬斷台胞返鄉路」。

中共官媒一連串對民進黨政府的進攻，表面上看似是包機事件的政治攻防戰，但必須與軍機繞台結合在一起看，對台灣「文攻」與「武嚇」非但沒有放鬆，反倒更加積極。看在台灣民眾眼裏，感覺或許不如過去強烈，因為「習慣」而漸漸「無感」，但心裏肯定不是滋味，從而激起更多對於中共的反感情緒。

台灣人的感受是可以理解的，但位處中國東南一隅的台灣，必須在區域格局的變動下，也要認清中共方面的思維，才能明白自身的處境與應對之道。顯而易見的是，北京不會因為這次的疫情而放緩在兩岸上的進攻性姿態，特別是去（2019）年初習近平將「兩制台灣方案」搬上議程之後，北京完成國家統一的決心已經不可能走回頭路。對中共而言，疫情終究會過去，但台灣問題不可能不解決。

美國民主黨總統初選參選人桑德斯，日前表示假如當選總統，他將在必要時「絕對」動用武力，包括不會對中國攻打台灣袖手旁觀。台灣有評論認為，桑德斯的表述明顯「親台」。（AP）

在這個過程中，台灣問題是與中美問題緊密掛勾在一起的，美國不只在貿易、華為、大飛機等議題上與中國針鋒相對，同時也在戰略層面更加拉緊台灣；而民進黨執政下的台灣更不可能放過這個機會，站在美國霸權的身影下對抗北京。正在角逐美國民主黨總統初選的桑德斯（Bernie Sanders），此前一番「絕不允許中國武力犯台」的表態，就讓台灣社會上下無不充滿信心，卻忽略了這位持民主社會主義主張的老將，其「挺台」立場也是被中美博弈結構吸納其中，同樣可能因此在台灣問題上走在冒險的一端。

也就是說，美台關係的「升温」，來自於中美的結構性矛盾，這一點北京看得很清楚，並未因忙於防疫而昏了頭。站在中共的思考方式來看，他們當前的「文攻武嚇」，既是針對台灣而來，也不僅僅是針對台灣，而是更大範圍地針對美國及其盟友這些「外部勢力」。

當「兩制台灣方案」標誌着北京展開實質統一的進程後，中共官方的言語表態和軍事行動，基本上都服務於此目標。既測試美國和台灣的反應，也為往後統一可能面對的各種衝突磨擦進行演練，並將此常態化，隨時準備打一場硬仗。

那麼，北京會因疫情就放緩對台腳步嗎？答案已經是不言而喻了。再來就是考驗連任之後的「辣台妹」蔡英文，能不能認識到這個客觀現實，從而防止台灣走上危險鋼索，這恐怕才是真正的「護台」和「保台」。