貴州茅台換帥　貴州交通廳前廳長高衛東將接替李保芳任董事長

內地白酒龍頭貴州茅台昨日（3日）公告，根據貴州省人民政府相關文件，推薦高衛東為貴州茅台酒股份有限公司董事、董事長人選，建議李保芳不再擔任公司董事長、董事職務。

貴州茅台3日公告，根據貴州省人民政府相關文件，推薦高衛東為貴州茅台酒股份有限公司董事、董事長人選。（網絡圖片）

現年48歲的高衛東，此前曾任職貴州省交通運輸廳（省交通戰備辦公室）廳長（主任）、省交通運輸廳黨委書記。公告還提及，2020年3月，高衛東已接任貴州茅台母公司中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委書記、董事長。這也意味著，已屆退休之齡的李保芳，將同時卸下茅台集團和貴州茅台兩家公司董事長職務。

現年62歲的李保芳，在履新茅台集團之前，同樣是一名正廳級幹部。2015年，李保芳從貴州省經濟和信息化委員會主任、黨組書記的任上調任茅台集團，出任茅台集團黨委書記、總經理。2018年5月，茅台集團閃電換帥，時年61歲的袁仁國被拿下茅台集團董事長職務，李保芳正式接掌茅台，集黨委書記、董事長和總經理三職於一身。

貴州茅台3日公告，根據貴州省人民政府相關文件，建議李保芳不再擔任公司董事長、董事職務。（網絡圖片）

據茅台集團官網數據顯示，2015年，也就是李保芳調任茅台的首年，茅台集團實現營收362.52億元（人民幣，下同），而到2019年，茅台集團實現營收已達1003億元，業績翻了近3倍，茅台也成為中國酒業首家千億級航母巨艦。

與此同時，李保芳還強力推進反腐，改革經銷商體系。2019年5月，茅台集團原黨委書記、董事長袁仁國被「雙開」。

（《澎湃新聞》/證券時報網）