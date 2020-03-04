【新冠肺炎】央視：解放軍團隊在疫苗研製上取得重要階段性成果

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，據3月3日（周二）晚央視《新聞聯播》報道，由解放軍軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇領銜的科研團隊，在新冠肺炎疫苗研製方面取得了重要階段性成果。

央視《新聞聯播》報道，由陳薇領銜的科研團隊，在新冠肺炎疫苗研製方面取得了重要階段性成果。（影片截圖）

不過該報道並未介紹「重要階段性成果」的詳細內容。在報道中，陳薇表示，「力爭在最短時間內將我們正在研製的重組新冠疫苗推向臨床，推向應用，為打贏這場疫情防控阻擊戰提供堅強的科技支撐」。

《澎湃新聞》報道指，陳薇被視作此次新冠病毒疫苗研製賽跑中的「種子選手」。今年1月26日，陳薇帶領專家組進駐武漢。2天後（1月28日），由軍事醫學研究院與地方公司共同研製的新冠病毒核酸檢測試劑盒（RT-PCR熒光探針法）通過國家藥品監督管理局應急審批，獲得醫療器械註冊證書。1月30日，緊急展開的軍事科學院帳篷式移動檢測實驗室開始運行，應用自主研發的檢測試劑盒，配合核酸全自動提取技術，核酸檢測時間大大縮短，加快了確診速度。

今年1月底，陳薇在接受《中國科學報》專訪時談及了最受關注的新冠肺炎疫苗問題。陳薇稱，「疫苗研發有固有的周期和規律，而我們對這個新病毒的生物特性、致病機理、傳播機制、易感人群等，了解還非常膚淺，因此目前有些平台上報道的最快1個月內拿到疫苗，我認為是不現實的」。陳薇當時又說，「當然我也不敢排除有非常優秀的科研團隊能做得更快更好」。

陳薇還表示，「新型冠狀病毒變異再快，也在冠狀病毒這個大類裏，目前大數據研究發展迅速，一旦有新變異出現，可以馬上通過生物信息學或大數據挖掘找到共用的靶抗原、發病機制或受體，可以快速指導疫苗的改良」。