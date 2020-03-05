【新冠肺炎與第五個現代化．十】基層治理是第五個現代化的軟肋

突如其來的疫情，三千多人的死亡，洶湧而來的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情是一起嚴重的公共衛生危機，也是對中國治理體系和治理能力（第五個現代化）的一次大考。面對這場病毒肆虐的危機，人們不禁會問：過去的17年時間裏，中國應對突如其來的重大疫情有了哪些切實的進步？還存在哪些亟待修補的短板甚至盲區？中國又該從還處於拉鋸戰中的新冠肺炎疫情中反思什麼？ 中共總書記習近平指出，這次新冠肺炎疫情是新中國成立以來發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。鑑於此 ，如何總結與反思這場肺炎疫情，就顯得尤為重要。《香港01》就此刊登系列文章，系統反思中國當前的治理體系和治理能力。 本文為系列文章第十篇。

洶湧而來的新冠肺炎疫情是一起嚴重的公共衛生危機，也是對中國治理體系和治理能力（第五個現代化）的一次大考。（路透社）

新冠肺炎疫情大規模爆發，暴露中國很多問題，如疫情防控體系嚴重滯後、各級官員的官僚主義、形式主義作風廣泛存在，媒體監督功能失效，官方慈善組織運行混亂、落後等。所有這一切都表明中國要實現國家治理體系和治理能力的「第五個現代化」任重而道遠。

在這些問題中，很值得關注的是基層公務人員的表現。不可否認，特殊時期基層公務人員普遍非常辛苦忙碌，有不少基層公務人員做得不錯，很多人從農曆新年前疫情爆發直到疫情解除之前都不能休息，一直在高強度地輪軸轉。與此同時，也有許多基層機構和一線公務人員在防疫過程中，表現出種種粗暴、亂作為、不作為和缺乏人性化管理能力的亂象，也反映實現「第五個現代化」之難。

基層管理現代化，中國才能完成第五個現代化建設。（新華社）

至關重要的基層治理

在中國政治語境下，基層通常指縣、區、處及其以下的單位、機構，涵蓋的範圍廣泛，數量眾多，既包括農村地區的縣政府、鄉鎮政府、村委會和所有公權力單位，又包括城市的區政府、處級機關和街道辦、小區、居委會。相比於黨政體系裏的中層、高層，基層單位和公務員人數最多，與民眾距離最近，聯繫最頻繁，是公權力在基層的象徵和代言人。可以說，基層一線公務員的一言一行，直接關係人民切身利益，關乎公權力在廣大民眾心中的形象。

「郡縣治，則天下安」是中國古人的智慧，放在今天這句話同樣適用。基層治理是整個國家治理的底層和基石，能否有一個善政良治的基層，在相當程度上決定整個國家能否善政良治。2013年中共十八屆三中全會提出全面深化改革的總目標是「第五個現代化」。而這個事關國家長治久安的總目標，能多大程度落到實處，至為關鍵在於廣大基層的治理。

疫情下的基層治理亂象

突如其來的武漢新冠肺炎疫情，是對中國國家治理能力的一次大考。防控疫情期間，冒着被感染的風險站在前線的基層公務人員，其辛苦、心酸和承受的巨大壓力，自不待言。可在這個過程中，也有相當數量的基層組織和公務員的表現和作為，暴露出中國基層治理的一系列問題。

作為新冠肺炎疫情發源地的武漢，是中國中部第一大城市和國家中心城市之一，理應有相應現代水平的基層治理體系。然而，在這個看起來頗為光鮮亮麗的外衣下，面對新冠肺炎疫情，武漢的底層治理卻令人失望。以疫情的最初發現和應對為例，早在2019年12月底和2020年1月初，武漢下轄的一些處級部門就已經收到關於疫情的消息，但反應遲緩，缺乏主動性。據《湖北日報》報道，湖北省中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任張繼先最早在2019年12月27日將疫情上報醫院，醫院立即上報給武漢市江漢區疾控中心。當時，張繼先就已經判斷「這個病可能有傳染性」，並帶頭做好隔離、防護，成功保護了該院醫生沒有被病毒感染。但江漢區疾控中心並沒有重視疫情報告，沒有效仿張繼先在職權範圍內通知相關單位早做防護。

待到疫情大爆發、武漢封城後，許多基層組織做得不錯，部分小區出現無一人感染或疑似病例，贏得居民的尊重，但同時有不少基層組織嚴重不作為。2020年2月11日《環球時報》記者報道，武昌區轉移重症病人時，僅靠一名缺乏防護的公交司機，並無任何基層工作人員接洽跟車及組織病人入院，令這些重症的新冠肺炎病人被困在寒夜的街頭，因而遭至中央督導組的問責。再如，為了最大限度阻斷病毒傳染，武漢小區幹部應該想盡辦法嚴格管理下轄小區，建立統一配送生活物資的制度。可實際情況是，全市只有部分小區能夠嚴格管理小區，積極組織物業配送物資，許多小區不管不問，任由小區居民隨意去人員擁擠的超市買菜，增加感染的風險。

多數基層公務人員工作認真負責，但其中的問題也不少。圖為武漢基層社區工作人員進行防疫宣傳。（新華社）

隨着疫情向湖北全省和全國蔓延，武漢基層防疫出現更多荒腔走板的亂象。在遠離城市的農村，農村幹部的粗暴作風反映基層治理更加落後的一面。在防疫第一的政治高壓下，不少鄉村不僅封村，還打出雷人的標語口號，如「帶病回鄉，不孝兒郎，傳染爹孃，喪盡天良」，「今年上門、明年上墳」等。有的地方做得更絕，或者用大貨車、挖掘機等大型車輛堵路，或者砌牆、搬來大石頭作為路障，甚至故意把道路挖斷，直接讓交通癱瘓。當然，這些措施有的確實阻斷了人員流動，有利於防控疫情的一面，但其做法的後坐力太大，過於簡單粗暴。

有河南村莊在武漢返鄉人員的家門口拉上橫幅，要求村民拒絕與該戶來往。（網上圖片）

讓人錯愕的基層亂象還不止這些。有的基層負責官員，如已經被免職的黃岡市衛健委主任唐志紅對自己負責的事務，竟然「一問三不知」。有的基層幹部嚴重不作為，能推卸責任就推卸責任，甚至釀成人道悲劇。1月29日，黃岡市紅安縣一位確診新冠肺炎患者在隔離期間，他的16歲腦癱兒子，因無人照料，在該鎮集中觀測點房間內死亡。還有一則新聞同樣令人驚訝，一位湖北貨車司機駕車在高速公路上「流浪」多天，只因為湖北車牌在各地寸步難行，高速公路服務區不讓進，路口又不讓下，迫使司機只能在高速上「流浪」。有的基層幹部大搞形式主義，忙於表格抗疫和作秀。中國官媒新華社為此刊文指出，「重複繁重的填表任務、空洞鼓勁的動員會、停不下來的迎檢大戰、作秀留痕曬表揚……這些重在刷存在感的行為，耽誤落實迫在眉睫的抗疫工作。」

南京社區工作人員進行上門複核排查。（中新社）

基層治理是「第五個現代化」難點

當然，不能忽略的事實是，面對來勢洶洶的疫情，當多數人尚可悠閒地待在家裏過節或居家隔離，為數眾多的基層公務人員卻站在危險的一線，每天要開會、匯報和忙前忙後，組織焦慮、壓抑的民眾防控疫情，確實頗為不易。但同時也要深思，為何基層官員明明已經很不易，還是存在諸多問題？首先，基層官員官僚主義、形式主義的作風嚴重，被人們廣泛詬病。雖然近幾年中國加強了對官員的反腐、監察力度，令公務員作風問題有所好轉，但仍難根治官僚主義、形式主義的頑疾。基層公務員缺乏監督、制約機制仍是現實困境，如何進行制度改革，形成對基層公務員的制度制約機制，值得認真反思，研究對策。

其次，基層公務員的素質參差不齊，不少人的教育程度和思考問題的能力確實偏低，習慣於「唯上不唯下」，作風難免簡單粗暴。儘管中國政府一直在嘗試通過激勵機制，讓更多優秀大學生去基層工作，但整體而言，基層官吏的素質明顯偏低，他們處理問題比較簡單直接，遇到類似防疫這樣的大事，有些人難免行為失當。再者，中國現行行政體系容易造成基層空虛和超負荷運轉，所謂「上面千條線，下面一根針」，基層官吏經常疲於奔命。

再偉大的政治理想、再好的方針政策都要由基層官員去落實、執行。如果基層治理出現問題，偉大的政治理想和好的方針政策都會變形走樣。這一簡單的道理，以前如此，現在如此，將來也不會改變。對於基層治理，世人既要看到基層工作的現實困境，亦要看到目前的問題和短板，中國要實現「第五個現代化」，基層治理難題無疑是至為困難，但也是必須要邁過的一道坎。