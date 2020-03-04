【新冠肺炎與第五個現代化．九】疫情下的中國農村「硬核防疫」戰

突如其來的疫情，兩千多人的死亡，洶湧而來的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情是一起嚴重的公共衛生危機，也是對中國治理體系和治理能力（第五個現代化）的一次大考。面對這場病毒肆虐的危機，人們不禁會問：過去的17年時間裏，中國應對突如其來的重大疫情有了哪些切實的進步？還存在哪些亟待修補的短板甚至盲區？中國又該從還處於拉鋸戰中的新冠肺炎疫情中反思什麼？ 中共總書記習近平指出，這次新冠肺炎疫情是新中國成立以來發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。鑑於此 ，如何總結與反思這場肺炎疫情，就顯得尤為重要。《香港01》就此刊登系列文章，系統反思中國當前的治理體系和治理能力。 本文為系列文章第九篇。

中國傳統新年春節前後，新冠肺炎疫情來勢洶洶，短時間內，中國31個省區市先後啟動「重大突發公共衛生事一級響應」。在各大城市展開一場疫情防衛戰的同時，廣大農村地區也紛紛祭出斷路、封村、禁走親訪友等嚴格的措施阻絕疫情蔓延。由於這些措施簡單直接又不失強硬奏效，被網友們稱為「硬核防疫」。正是這些硬核防疫措施在短時間內激起了廣大的農村居民對疫情的重視，阻斷了農村疫情的擴散，獲得不少網民讚譽。但有些做法顯得過於簡單粗暴，對人們的基本權利不夠尊重，也引起一些爭議。

▼各地入村通道斷路封村

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由於此次肺炎疫情遭遇中國傳統新年春節，大量民眾的流動成為疫情防控的最大挑戰。尤其是醫療衛生條件薄弱、公共衛生觀念淡薄的農村地區更是這次疫情防控的危險地帶。如何做好廣大農村地區的疫情防控，決定着這場防疫攻堅戰的成敗。隨着武漢新冠肺炎疫情逐步升級，中國各地開始啟動重大突發公共衛生事件一級響應，多個省市的農村地區也自發或在上級政府的指導下陸續採取形式各異的防控措施，上演了一出出嚴厲的硬核防控大戲。

硬核措施之一：封村封路。此次武漢肺炎疫情傳播途徑多樣，傳播力強，在最短時間內控制人員流動，是控制疫情擴散最簡單直接的辦法。因此，封村封路成為中國多數農村地區防控疫情的首要手段。自農曆除夕（1月24日）起，河北啟動重大突發公共衛生事件一級響應，多地封村堵路，禁止村民外出拜年，嚴防外來人口進入村莊；山東農村從農曆大年初一（1月25日）晚開始封路，拒絕非本村人員進入。網傳照片顯示，不少村莊路口都掛上紅布條，有村民輪班看守，有的村莊甚至動用大型運輸車輛挖溝、堆石等辦法堵住進村通道。

與湖北接壤的河南省是最早採取硬核措施的省份之一。早在疫情初期，河南省便在省市及各級政府的組織下，採取嚴格的防疫措施，省內多個村莊斷路、堵路，阻絕自湖北返鄉車輛，同時在地鐵站等公交設施進行定時消毒，甚至在武漢返鄉人員的家門口拉上橫幅，要求村民拒絕與該戶來往。河南省嚴格的防疫措施對比疫情早期湖北地方政府的不作為，形成巨大反差，獲得不少網民讚譽，新浪微博等社交網站由此衍生出「來抄河南的作業」、「河南硬核」、「如何防止河南領導被偷走」等話題。作為重災區的湖北省2月7日正式在該省農村地區實行封閉管理措施，村與村之間除保留一條應急通道外，其他路口一律封閉。

有河南村莊在武漢返鄉人員的家門口拉上橫幅，要求村民拒絕與該戶來往。（網上圖片）

硬核措施之二：宣傳。武漢疫情可謂突如其來，儘管中國經歷過2002年的非典（SARS）疫情，但在廣大農村地區，普通村民及老年人的公共衛生觀念依然欠缺，譬如春節期間走親訪友、聚會串門原本就是傳統禮儀，如何說服人們居家隔離、減少外出，具有很大的難度。承擔宣傳任務者，首先是村委會的廣播、告示。為此，各地村委會工作人員使出十八般武藝，用通俗易懂的語言宣傳防疫的必要性。比如，河南有的村莊打出了「武漢回來莫亂跑，傳染肺炎不得了」的口號，一些村莊的廣播站循環播放「有在武漢的，請他們儘量不要回來，在哪裏過年都是過年」，「你要是真不想活了俺也沒辦法」，「如果發現走親戚，你半個月不能回鎮上」，「你親戚來我打110把他弄走就說他有病」等。而一些條件好的農村甚至使用無人機進行宣傳和監控，勸阻上街的村民回家。這些簡單直白的宣傳用語儘管有些粗糙，卻也有效提醒了村民，增強他們對防疫工作的重視。

河南村長大喇叭狠批四處串門村民：死皮不要臉。（網上圖片）

硬核措施之三：隔離與治療。由於農村地區醫療條件嚴重不足，不少鄉村每村只有一家衛生所一名醫生，有的是多個村莊合用一家衛生所。因此，農村及鄉鎮地區並不具備治療像武漢肺炎這類傳染性疾病的能力。農村衛生系統也只能承擔檢測、篩選早期病症的工作，發現情況上報給上級的醫療機構。因此，農村地區主要承擔發現感染患者、檢測觀察具有武漢及湖北地區接觸史人員的責任。而最簡單的方式就是對相關人員進行居家隔離和醫學觀察，比如對武漢返鄉人員的家庭進行登記，或者在武漢返鄉人員家門口貼上「本戶有武漢返鄉人員，請勿相互來往」的告示。

整體而言，中國農村並未出現大型聚集性感染病例，這與農村地區迅速開展的硬核防控工作分不開。

村醫對湖北返鄉被居家隔離的人員進行監測、追訪。（中新社）

農村防疫體系的缺陷

當然，中國農村防疫體系與城市相比，還存在很大差距，主要表現為農村居民的公共衛生觀念有待提升，農村醫療衛生資源有待充實，農村基層政府存在形式主義和治理能力不足的問題。

農村居民的健康意識、防疫意識有待提高。農村留守人員以老人、孩子居多，他們不像年輕人天天刷微博、看微信，最常看的電視中有關抗擊疫情的信息相對有限，缺乏對新冠肺炎的認識和警惕，防護意識比較差，對於政府防疫工作的配合程度要低一些。比如在疫情剛開始的時候，農村戴口罩的人比較少，不論是家中子女的苦苦勸導還是工作人員的嚴厲要求，佩戴口罩對年長的農村居民終究是十分困難的事情。另外，還有不少村民存在僥倖心理，特別是在本地、本村還沒有出現確診病例的時候，繼續聚會、娛樂，與鄉村幹部玩「躲貓貓」的情況不在少數，這都加大了鄉村疫情防控難度。有些感染者甚至隱瞞病情及行蹤軌迹，或者逃避檢測和隔離，反映出農村居民的防疫意識亟待提高。

當局出動無人機，勸導沒戴口罩的民眾別上街。（網上圖片）

農村公共衛生資源需要充實。農村醫療條件落後是長期存在的事實，潛藏着難以應對重大公共衛生事件的巨大風險，隨着武漢疫情的蔓延，農村的醫療短板日益暴露出來。農村的防疫體系主要由村醫和鄉鎮衛生院構成，近年來鄉鎮衛生院的建設雖然有一定的進步，但農村醫療衛生資源仍然較弱，普遍存在着醫療資源缺乏，人手不夠等問題，國家需要加大對農村的醫療資源的投入，進一步充實農村的醫療衛生隊伍。

農村基層政府治理能力有待提升。農村基層政府組織作為這次疫情防控的主導力量，展現出難得一見的執行力，但仍然顯示出基層力量不足的短板。基層政府工作人員承擔着基層治理的主體責任，上面千條線，下面一根針，從中央到地方自上而下的各種方針政策措施，最終都必須對接基層。基層政府決定着防疫工作乃至所有治理體系的「最後一公里」能否實現，角色至關重要。但不論是在這次防疫還是其他的基層治理，農村基層政府普遍存在一線人手不足，形式主義氾濫的問題，亟待解決。甚至一些極端做派，也以防疫為藉口展開，比如一家三口在家打麻將被粗暴闖入者打砸，還有人以疫情期間不能遛狗為理由將業主帶下樓的寵物狗「杖斃」。凡此種種，無不暴露出基層治理存在的問題。

總而言之，在武漢疫情的波濤洶湧之下，中國農村地區憑藉簡單直白而有些粗糙的硬核防疫，基本阻止了疫情在農村地區的大範圍擴散，顯示出農村政府相對高效的動員和組織能力，但中國農村防疫體系仍然存在諸多短板，農村基礎治理的現代化任重道遠。