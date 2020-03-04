【新冠肺炎】內地復工緩慢　地方防疫為何「外鬆內緊」？

武漢肺炎疫情持續，據國家衛健委最新數據，3月3日0時至24時，全國新增確診病例119例，新增死亡病例38例，新增疑似病例143例。自1月22日武漢封城前夕以來，內地的單日新增確診病例創新低。 官方數據顯示疫情緩和，坊間亦冒起「常態化」的呼聲，官媒《環球時報》總編胡錫進即於3月3日在其微博表示：「中國需要及時調整政策，真正推動復工復產，推動城市恢復活力。」

胡錫進：現實沒錢比低感染率可怕

先講「疫情常態化」的最高標準，就防疫方面，內地需要連續兩個潛伏期無新增病例，亦即28天內病毒完全消失，至於經濟方面，當然是生產秩序完全回復常態，市面消費完全恢復往常蓬勃。考慮到國家人口之眾、國土地域差異之大、海外進入爆發期等因數，這3個「完全」在兩三星期內似乎是不可能的任務。

武漢肺炎疫情發生以來，諸多企業復工出現困難，企業生產收到影響。圖為2月16日，從貴州乘坐外地復工人員專列抵達杭州的復工人員出站時經過紅外測温儀。（新華社）

如果執政者堅持最高標準，國民生計不一定承受得起。內地民工和個體戶數以億計，月入數千人民幣，手停口停致使養妻活兒都成問題；中小企已遭受停產打擊，很多公司手上現金流僅夠支撐約一季度，過後有資金斷鏈之虞。政府可以推出一系列優惠政策，但相對中國這個超級經濟體，公共財政無法填補所有缺口。

全國停擺一直拖下去，「經濟死傷」就會愈多，個人生活和社會秩序都會受影響。胡錫進於2月16日就曾直言：「你自己繼續躲在家裡沒問題，隨你。但對很多人來說，現實的沒錢了，比已經降到百萬分之零點一二的感染機率更加可怕。人不僅要活著，還要有尊嚴地活著。」

不公布「無症狀感染者」人數

實則胡錫進「畫公仔畫出腸」，就差在未拋出「過度防疫」這一個詞語。他認為中國一則已穩定疫情，大部份地方連續多日錄得病例零增長或零星個案，二則全國「已經建立起了卓為有效的全民防控體系」，三則復工復產難免增加傳染風險，但盲目追求「絕對安全」實屬因噎廢食。

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對於經濟復原速度緩慢，胡錫進認為：「其實大家都已經憋壞了，只要各地政府和媒體別再嚇唬大家，人們自然會回到各類消費場所中去。」

官方數據顯示疫情緩和，但官方防控卻保持不變，胡錫進對此的解釋是幹部太過「被嚇住了」。可是這個現象還可以有另一個解釋，前線幹部檯面有一盤數，檯底有另一盤數，明帳所見的數字只可能出一個結論，正是放寬管制以重新「抓經濟」，暗帳卻可能得出另一個結論，疫情風險之高不容得稍為放鬆。

或待4月才重投常軌

首先「疫情常態化」建基於官方的亮麗數字可靠與否，不過早於2月14日，國家衛健委便表明：「無症狀感染者不屬於病例，不需要對外公布。」正當全國多地確診和疑似病例零增長，官方對「無症狀感染者」卻諱莫如深，既一般不公開其人數規模，更未見得公布這些病毒帶原者的活動軌跡。

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行動比言辭實際，國民眼見官方「言行不一」，自然也會「身體很誠實」宅在家裡。另外「瞞報」傳聞也偶有出現，廣東深圳、河北魏縣和黑龍江齊齊哈爾的官方數字均被質疑；安徽合肥最近「罕有」公布一宗「無症狀感染者」病例，隔離逾百人，不過省市確診和疑似個案卻依然「零增長」，被捲入「搬龍門」爭議。

數據有漏洞引來些許批評，但前線幹部實際上「外鬆內緊」才最重要，至今未見得有任何省市面臨「武漢化」的風險。其實各地自2月10日起陸續復工，至今仍不足一個月，技術上未度過兩個潛伏期，湖北省「戰時狀態」亦未解除，故此地方官保持謹慎實在情有可原，可能要等到4月左右，28天警戒期限完全過去，官民就會有重投常軌的默契，現在大概仍是「急也急不來」的階段。