【新冠肺炎】農業農村部：規範野生動物經營行為　嚴打違規交易

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，不少研究發現，蝙蝠、寄山甲等野生動物，可能是病毒的源頭或中間宿主。2月24日全國人大常委會召開會議，表決通過全面禁止非法野生動物交易的決定。各部門及各地政府近日開始嚴打非法販賣野生動物。 近日，農業農村部制定了《2020年農業農村綠色發展工作要點》（以下簡稱《要點》），其中包括規範水生野生動物經營利用行為，會同相關部門嚴厲打擊野生動物違規交易。

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，不少研究發現，蝙蝠等野生動物可能是病毒的源頭或中間宿主。圖為內地一家商場宣傳禁食野生動物。（中新社）

《要點》提出，發展生態健康養殖。繼續實施獸用抗菌藥使用減量化行動，在至少100家養殖場開展試點。創建國家級水產健康養殖示範場200家以上、健康養殖示範縣5個以上，重點發展池塘工程化、工廠化循環水養殖。穩步發展稻漁綜合種養，積極發展深遠海抗風浪網箱養殖和鹽鹼水漁農綜合利用，大力發展大水面生態漁業，鼓勵發展碳匯漁業，支持深遠海養殖業發展。

《要點》指出，持續推進農藥減量控害。深入開展農藥減量增效行動，確保農藥利用率提高到40%以上，保持農藥使用量負增長。實施綠色防控替代化學防治行動，繼續創建100個綠色防控示範縣，推廣生態控制、生物防治等綠色技術和新型植保機械，推行專業化統防統治。在糧食主產區和果菜茶優勢區，打造一批全程綠色防控示範樣板，帶動農藥大面積減量增效，力爭主要農作物病蟲害綠色防控覆蓋率達到30%以上。加強農藥安全使用監督檢查，加大違規使用農藥問題的查處力度。

《要點》提出，推進畜禽糞污資源化利用。基本完成大規模養殖場糞污治理設施建設。組織開展規模養殖場糞污處理設施裝備配套建設情況核查，確保配套率達到95%以上。持續實施畜禽糞污資源化利用整縣推進，先行將100個左右具備條件的非畜牧大縣納入實施範圍。健全畜禽糞污處理利用標準體系，鼓勵發展收貯運社會化服務組織，探索糞肥運輸、施用引導激勵政策。

《要點》指出，加強農業生物多樣性保護。強化農業野生植物資源管理，推動完善國家重點保護野生植物名錄，開展農業野生植物資源調查與搶救性收集。落實珍稀瀕危水生生物拯救（保護）行動計劃，新建一批原生境保護工程，提高重要物種資源保護水平。規範水生野生動物經營利用行為，會同相關部門嚴厲打擊野生動物違規交易。

紮實推進農村廁所革命

此外，《要點》提到紮實推進農村廁所革命。指導各地分類推進農村廁所革命，進一步提升農村改廁質量和成效，東部地區、中西部城市近郊區等有基礎有條件的地區基本完成農村戶用廁所無害化改造。做好農村廁所革命整村推進財政獎補政策組織實施工作，加強調查研究，推動獎補政策更好落實落地。組織相關部門、專家、企業等各方力量，推動農村三格式戶廁建設、運行維護以及村鎮集中下水道收集戶廁建設等規範編制。

（中國新聞網）