【新冠肺炎】武漢市長罕見獲高層表揚　疫情初期因防控不力陷爭議

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情疫情持續，重災區湖北武漢的形勢明顯趨於緩和。截至3月3日24時，武漢確診病例僅新增114宗，這較往日動輒新增上千宗有大幅下降，強力抗疫成效初顯。這其中，武漢市長周先旺被指功勞不小。

儘管周先旺近來極少在公眾場合露面，但他在2月28日受到中南海特派機構「中央指導組」點名表揚後，再度引起輿論關注。在當日的國新辦發布會上，中央指導組成員、國家衛健委主任馬曉偉專門對周先旺點名表揚，「靠前指揮、親自調動，夜以繼日組織力量施工改造。」

有傳媒指出，疫情爆發以來，一組數據能體現周先旺的執行力，即目前武漢已建成16家方艙醫院，實際開放床位13,000多張，累計收治患者12,000人；而且放艙醫院做到零感染零死亡零回頭，實現「床等人」。

也正因為如此才實現武漢防疫抗疫戰場的主動，扭轉被動的趨勢。報道強調，作為武漢市長的周先旺應該說是「功不可沒」，說明他的實幹和實績實效。畢竟「中央指導組」開宗明義表揚副省級市長，很罕見也很見力度。

相較之下，武漢疫情爆發初期，周先旺同武漢市委原書記馬國強，湖北省委原書記蔣超良、湖北省長王曉東因防控不力，導致疫情大面積擴散蔓延，而被民眾譏諷為「湖北官場F4」。周先旺當時還深陷「名錶」疑雲。

對此，中共在湖北官場臨陣換將，蔣超良、馬國強被免職，上海原市長應勇、濟南市委原書記王忠林分別接任湖北省委書記、武漢市委書記。而曾多次被民眾看低的王曉東仍在湖北省長一位任職。

周先旺此前接受過央視採訪，當時他因說「武漢封城，只要有利於控制疾病、有利於民眾健康安全，如果要問責，願意革職以謝天下」而受到民眾認可，贊其是「最坦誠、最沒有套話的實在人」。

近來，中共多強調，着重考察識別在防疫抗疫工作中表現優異、能力突出的官員。而自稱「能打80分」的周先旺憑藉在防控工作中的優異表現，以及獲得「中央指導組」的表揚，未來仕途可期。