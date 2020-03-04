【新冠肺炎．輿情】中國和世界，到底誰欠誰一個道歉

伴隨着新型冠狀病毒肺炎疫情（俗稱武漢肺炎）在中國爆發，以及在全球的蔓延，中國輿論場上，掀起了中國和世界，誰欠誰一個道歉的爭論。在這個問題上，中國輿論場上出現兩種論調：

中國央視前主持人「阿丘」（邱孟煌）2月20日傍晚在微博留言：「此時，雖然東亞病夫的牌匾早已踢碎了一個多世紀了，但我們可不可以說話語調稍温和並帶些歉意，不慫也不豪橫地把口罩戴起來，向世界鞠個躬，說聲：對不起，給你們添亂了。」

央視前主持人「阿丘」的言論引發官方爭論。（阿丘微博截圖）

阿丘的留言本意是回應美國《華爾街日報》早前一篇題為《中國是真正的亞洲病夫》的文章，所觸發的一場涉嫌辱華風波。但阿丘認為中國應向全世界道歉的言論，在輿論場引發了激烈討論。有網民甚至直斥：「什麼狗屁邏輯！」

第二種是，美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝。

持這種種觀點的人認為，中國為了抗擊新冠肺炎疫情，做出了巨大的犧牲，付出了巨大的經濟成本，切斷了新冠病毒的傳播途徑，「沒有哪個國家在這次新冠肺炎疫情中做出了如此大的犧牲和付出」。

中國輿論場上，掀起了中國和世界，誰欠誰一個道歉的爭論。（路透社）

而且，根據鍾南山院士的研究，新冠肺炎疫情雖然在中國爆發，但是源頭並不一定在中國。現在很多研究也指向新冠病毒的源頭可能來自其他國家，美國、意大利、伊朗等國家，很多沒有亞洲接觸史的新冠肺炎確診病例就說明了這一點，因此中國更沒有理由道歉。

3月4日，中國財經自媒體「黃生看金融」微信公號發佈了一篇持上述觀點的文章——《理直氣壯，世界應該感謝中國》，該文章經中國官方通訊社新華社網站轉載後引發廣泛關注。

新華網轉載了《理直氣壯，世界應該感謝中國》的文章。（新華網截圖）

上述文章認為，當中國湖北武漢爆發新冠肺炎疫情後，特朗普的美國政府第一個宣布從中國武漢接回美國人，導致了其他國家紛紛跟進，使得中國當時非常被動。不僅僅如此，美國政府還宣布限制中國人和到過中國的外國人進入美國，實際上就是對中國間接宣布旅行禁止，讓世界上其他國家變相對中國形成孤立，對中國的經濟衝擊是很大的。「美國這些做法非常不厚道，可謂在落井下石，趁人病要人命」。

反觀中國，美國的新冠肺炎疫情卻越來越嚴重的時候，中國沒有對美國落井下石，更沒有禁止口罩和藥品出口美國。

中國口罩日產能產量連續快速增長，雙雙突破1億隻。（中新社）

文章稱，根據美國疾控中心官員的公開表示，美國的口罩大部分是中國生產，並從中國進口的，如果中國禁止將口罩出口到美國，那麼美國就會陷入口罩荒，防範新冠病毒最基本的措施都無法做到。同樣根據美國疾控中心官員的公開表示，美國的藥物絕大部分也是依靠進口，有些藥物是從歐洲進口，但是歐洲又將這些藥物的生產基地放在中國，因此90%以上的美國進口藥物都和中國有關。

「如果這個時候中國對美國進行報復，除了宣布對美國旅行禁令外，還宣布對醫療產品進行戰略管控，禁止出口美國，那麼美國將會陷入新冠病毒的汪洋大海之中。」上述文章說。

基於以上種種，上述文章認為，應該理直氣壯的表示：美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝。

中國輿論場出現這樣激烈的，具有民族主義色彩的觀點，不足為怪。但中國官方顯然不應為此背書，高喊：理直氣壯，世界應該感謝中國。這是從一個極端走到另一個極端。

其實，讓事情是他本來的樣子便好。

中世紀的黑死病造成了全世界7,500萬人死亡。這場瘟疫由歐洲蔓延開來，又應該由誰向誰道歉呢？1817年，霍亂第一次在印度恒河爆發，傳播至歐洲，同年英國6萬人喪生。也沒聽說有人指着印度說，你欠世界一個道歉。

同樣，1919年，西班牙流感造成人類歷史上第二致命的傳染病，造成了全世界2,500萬至4,000萬人死亡，也沒聽說誰欠誰一個道歉。瘟疫的發生本身就是人來社會的災難，根本不存在誰向誰道歉的邏輯。

而美國政府的官員，比如美國商務部長羅斯，國務卿蓬佩奧，白宮經濟顧問納瓦羅等，公開對中國的新冠肺炎疫情幸災樂禍；美國媒體《華爾街日報》發表的《中國是亞洲真正的病人》文章，《紐約時報》也公開發文，譴責中國武漢封城，說是侵犯人權種種，這是美國右翼政客和媒體的立場使然，他們自然不會為自己的言論道歉，也不要奢望他們能夠做出改變。這一點從中美因《華爾街日報》文章引發的媒體站上就明確能夠看到。

中美因《華爾街日報》這篇文章發起「媒體戰爭」。（華爾街日報網站截圖）

至於世界是否欠中國一聲感謝，則是另一話題。中國為了抗擊新冠肺炎疫情，確實做出了巨大的努力和犧牲，付出了巨大的經濟成本，遏制了新冠病毒蔓延和擴散趨勢，為世界疫情防控爭取了窗口期，但中國這樣做的目的，難道真的是如新華社轉載的文章所說的「為了全世界的安危犧牲小我」？難道是為了獲得世界一聲感謝嗎？

顯然，這是本末倒置的認知。中國政府為遏制疫情采取的所有防控舉措，所作的種種努力，中國人民所作出的犧牲，其核心目的只有一個，那就保護自己的國民和家人、同胞，免受新冠肺炎疫情的危害，防止疫情的擴散影響民生，衝擊中國社會的發展和穩定，等等。至於說對於世界疫情防控的貢獻，那是衍生產品。

中國採取的嚴格防控舉措目的，以及所取得的成效，顯然不是為了讓世界說一聲感謝。

事實上，中國對疫情的防控，得到了國際社會的讚譽。WHO總幹事譚德塞(Tedros )之前表示：「中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模、中國效率，我們對此表示高度讚賞。這是中國製度的優勢，有關經驗值得其他國家借鑑。」

WTO總幹事高級顧問、WTO流行病學專家兼聯合專家考察組外方組長艾爾沃德（Bruce Aylward），在結束中國考察行程後說：「在全球也要不得不為疫情做應對和準備的過程中，我曾經像其他人一樣有過這樣的偏見，就是對於非藥物干預措施的態度是模稜兩可的。很多人都會說現在沒有藥，沒有任何疫苗，所以我們沒有什麼辦法。而中國的做法是，既然沒有藥，沒有疫苗，那麼我們有什麼就用什麼，能怎樣調整就怎樣調整，能怎樣適應就怎樣適應，能怎樣去拯救生命就怎樣去拯救生命。中國的方法被事實證明是成功的。」「如果我感染病毒，希望在中國得到治療。」

世衛組織總幹事高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，中國的方法被事實證明是成功的方法。（新華社）

他還說：「我們要認識到武漢人民所做的貢獻，世界欠你們的。當這場疫情過去，希望有機會代表世界再一次感謝武漢人民，我知道在這次疫情過程中，中國人民奉獻很多。」這段話也讓中國的翻譯幾度哽咽，也讓很多中國人動容。

中國人自古講求「事了拂衣去，深藏身與名」，如果這個時候，中國再有人舔着臉說：「世界欠中國一聲感謝」，還「理直氣壯」，就太過民粹和不合時宜了。特別是中國官方背景的媒體，更不應如此。

「但行好事，莫問前程」。顯然，無論中國還是世界，誰也不欠誰一個道歉。