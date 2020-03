北京觀察：國家安全受到威脅　中南海與病毒博弈繼續

3月4日,中共中央政治局常務委員會又一次召開會議,討論疫情防控和穩定經濟社會運行事項。從2019年年底至今,從個人的健康安危到國家的經濟損失,從國際貿易受到的影響,到國家安全體系內容改變……這場仍在傳播的新型冠狀病毒肺炎在中國引發的各種震盪並未結束,還因此將生物安全的重要性提升到了前所未有的戰略高度。

2020年3月2日,習近平在北京考察新冠肺炎防控科研攻關工作,圖為習近平在軍事醫學研究院。(新華社)

在此之前兩天的3月2日,也是因為疫情,中共總書記習近平到解放軍軍事醫學科學院、清華大學醫學院考察調研並主持召開座談會,提出「要把生物安全作為國家總體安全的重要組成部分」。這並非中共高層首次提出將生物安全納入中國的國家安全體系之內。2月14日的深改委第十二次會議上,習近平就已經提出「把生物安全納入國家安全體系,系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設,全面提高國家生物安全治理能力。」 這是武漢肺炎疫情爆發以來,習近平首次在公開講話中提到「生物安全」,且將之與中國國家安全聯繫在一起。

疫情如何影響國家安全

對普通公眾來說,「生物安全」是個學術概念,和日常生活離得很遠。國家安全雖然似乎好理解一些,不過在公眾眼中,它一般都是和國家政權、主權和領土完整等政治和軍事傳統安全因素相關。當然,在新的國家安全觀概念中,它還包括金融安全、太空安全等各種新的元素。不管是傳統的國家安全因素,還是新的國家安全因素,從理論來看,國家安全事件的認定有3個標準:涉及國家利益特別是國家核心利益和重大利益、危險和威脅的存在、官方認可。

從武漢1月23日宣布當日10時關閉機場、火車站等所有離漢通道(武漢簡稱漢)並進入戰時狀態開始,這一引發重大疫情的新型冠狀病毒,就已經成為威脅中國國家安全的因素。正如習近平近期在公開場合多次所講,它是「新中國成立以來在中國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的重大突發公共衛生事件」。中國整個社會所面臨的挑戰之大,堪稱前所未有。

2020年2月5日,武漢首個方艙醫院——江漢方艙醫院,開始接收新型冠狀病毒感染的肺炎輕症患者。(新華社)

截止3月5日2時,中國大陸範圍內已經累計確診新型冠狀病毒肺炎80424例,累計因此死亡2984例。大陸的31個省級區域和港澳台無不被波及,且紛紛啟動最高級別的防控應急響應機制。

中央直接調控,僅用十餘天建造出共2500多個床位的兩所醫院——雷神山醫院和火神山醫院。因為地方行政系統已經無力獨自運轉之稱,不僅雷神山醫院和火神山醫院由軍隊醫院接手,中央政府還再起運用其舉國體制,安排其他身份對湖北各個身份的對口支援。這場疫情還造成中國全國物資調配的空前壓力,假期延遲以及停工停產造成的經濟損失更是暫時無法估量。所以,這次疫情對中國國家安全的綜合影響,已經堪稱甚至超過了一場戰爭造成的影響。

解放軍向武漢空運軍隊支援湖北醫療隊隊員和物資,助力武漢打贏保衛戰。(中新社)

習近平的國家安全觀

在中共十八大之前,中國沒有專門的國家安全委員會,只是有一個和「中央外事工作領導小組」合署辦公的「中央國家安全工作領導小組」,一個機構兩塊牌子。中央國家安全工作領導小組辦公室即中央外事工作領導小組辦公室。

十八大之後的2013年11月12日,中共十八屆三中全會公報提出「設立國家安全委員會,完善國家安全體制和國家安全戰略,確保國家安全。」習近平擔任主席,國務院總理李克強和當時的全國人大常委會委員長任副主席。

對於這一屆中共領導層而言,國家安全概念涵蓋的要素將更加廣泛。(新華社)

2014年4月15日,中共中央國家安全委員會第一次會議舉行,標誌着在這一機構的正式運轉。習近平下此次會議上首次提出「國家安全體系」的構想,即「構建集政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全、科技安全、信息安全、生態安全、資源安全、核安全等於一體的國家安全體系」,使之成為中國國家安全工作的指導思想。

不過國家安全體系是一個開放的體系。從習近平第一次提出國家安全觀至今,其涵蓋內容並非一成不變。2015年年中的中國證券市場股災,造成超過20萬億人民幣市值蒸發,至今令人印象深刻。2015年7月1日,中國政府頒佈新的國家安全法時,其內容已經涵蓋金融安全、糧食安全、海外利益安全、外層空間安全、國際海底區域安全和極地安全等安全種類。

此次習近平提出「把生物安全納入國家安全體系」,意味着生物安全將成為中國國家安全體系的新組成部分。在此之前的2019年10月21日,中國有關方面已經將《生物安全法(草案)》首次提請中國十三屆全國人大常委會第十四次會議審議。不過當時這場疫情尚未爆發,加速該草案出台的,是2018年11月被曝光、中國南方科技大學生物系副教授賀建奎及其團隊主導的基因編輯嬰兒事件,該事件在當時造成極大的倫理輿論爭議。

當國家安全外延為人類安全

其實不僅是對中國的國家安全造成極大威脅。近期,新型冠狀病毒肺炎在韓國、伊朗和意大利的快速傳播,已經讓這些國家先後宣布進入緊急(或警戒)狀態。到目前為止,已經可以認為,這場疫情衝擊的已經不僅是中國或某個其他國家的國家安全,而是人類共同的威脅。

疫情發生之初,全球多國向中國伸出援助之手。當新冠肺炎疫情逐漸擴散至全球,中國也向曾幫助過自己的國家提供支持和幫助,正如中國外交部發言人耿爽2月21日在記者會上所稱,「投我以木桃,報之以瓊瑤」。期間,日本向中國捐贈物資外包裝上所題寫的「山川異域,風月同天」,中國向韓國運送物資時貨車上懸掛的「道不遠人、人無異國」,無不是超越國界的人類情感。

然而,除了合作與援助,嘲諷和對抗也同時存在。作為世界第一大國,美國官員在中國疫情爆發初期就急於去批評中國政府疫情防控不透明,美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)甚至在1月30日表示,疫情是美國的勝利。2月18日,差不多是中國疫情防控最吃緊的時刻,美國貿易代表辦公室(USTR)宣布取消中國WTO發展中國家優惠待遇。美國媒體《華爾街日報》甚至在2月3日刊出已發極大爭議的標題——中國是真正的亞洲病夫(China Is the Real Sick Man of Asia)。

中美因《華爾街日報》這篇文章發起「媒體戰爭」。(華爾街日報網站截圖)

這些年,非典、甲流、高致病性禽流感、中東呼吸綜合徵、伊波拉、新冠病毒……重大新發突發傳染病疫情在全球化背景下,迅速成為人類共同的威脅,各國都難以獨善其身。中國外交部發言人趙立堅在3月4日也曾表示,中方始終秉持人類命運共同體理念,密切關注全球新冠肺炎疫情發展形勢,本着公開、透明和負責任的態度加強國際防疫合作。在高度全球化的今天,在這種「合則兩利,鬥則俱傷」命運共同體下,各國只能彼此合作,才能共同發展。