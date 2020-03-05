【新冠肺炎】監獄大規模爆發疫情　司法部召開視像會議部署大整頓

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，其中多個省份的監獄更有爆發大規模疫情，例如山東任城監獄有200名囚犯確診染病。 為此，司法部在周三（4日）晚上召開全國視像會議，針對監獄疫情防控工作中暴露出的突出問題，部署全國監獄系統深化監獄管理和隊伍建設大整頓，提升監獄治理能力，司法部部長傅政華及黨組書記袁曙宏亦出席會議並講話。

任城監獄有200名囚犯確診染病。（網上圖片）

會議指出，各地要深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，把深化監獄管理和隊伍建設大整頓作為重大政治任務，作為「一把手工程」。圍繞監獄在政治建設、黨的領導、體制機制、內部管理、紀律作風、隊伍建設等方面存在的突出問題，認真解決堅持黨的絕對領導不夠有力問題，深入整頓監獄疫情防控工作中的重大突出問題，全面整頓監獄管理中的深層次問題，著力整頓隊伍建設中存在的突出問題。

會議要求切實提高政治站位，以刀刃向內、刮骨療毒的勇氣，堅決抓整改、補短板、堵漏洞、強弱項，切實提高監獄治理體系和治理能力現代化水平，既著眼當前打贏疫情防控阻擊戰，又立足長遠，為推進監獄事業改革發展奠定堅實基礎。此外，會議亦要求，全國戒毒系統也要結合工作實際，認真開展整頓工作。

（中央政法委長安劍）