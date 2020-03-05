【新冠肺炎】武漢男子於方艙醫院治癒出院　酒店隔離第6日猝死

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，據《澎湃新聞》昨日（4日）報道，武漢的梅女士稱自己36歲的丈夫李亮早前被確診為新冠肺炎患者，經治療在2月26日從方艙醫院出院，到指定的酒店康復點隔離，卻在3月2日突然在康復點發病，送醫後不治。 梅女士提供的由武漢市衛健委開具的居民死亡醫學證明（推斷）書顯示，李亮直接死亡原因為新冠肺炎，引起死亡的疾病或情況為呼吸道阻塞猝死、呼吸循環衰竭。 目前《澎湃新聞》該報道已被刪去，其他轉發的內媒也陸續刪除報道。

報道指，漢陽方艙醫院2月26日開具的出院證明顯示，李亮2月12日開始在漢陽方艙醫院住院，經過規範治療、專家組會診確認，符合新冠肺炎患者出院標準，准予出院。

梅女士稱，李亮出院後進行隔離觀察的康復點在武漢礄口區漢西三路維也納酒店。她說，入住一兩天後，李亮說自己嘴巴發乾，胃有點脹。3月2日上午，她再次與李亮進行視像對話，李亮說他不想吃東西，躺在床上沒有力氣，站都站不穩，並很快掛了電話。

醫生曾稱李亮精神壓力大

據梅女士稱，3月2日上午10點多，李亮再接了她的視像電話，此時醫生正好來查房，醫生告訴她，李亮可能是精神壓力大。梅女士說，後來救護車把李亮送去了最近的醫院，李亮在當天下午5點8分過世。

據梅女士提供的李亮2月25日的漢陽方艙醫院出院小結顯示，經對症支持治療，李亮體溫正常3天以上，呼吸道症狀明顯好轉，連續兩次核酸檢查陰性，無吸氧指末氧飽和度大於95%，病程超過14天，經專家組評估，准予出院。

出院後「復陽」現象備受關注

患者出院後「復陽」現象此前受到關注。2月28日，在國務院聯防聯控機制新聞發布會上，國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，部分省份報告治癒出院患者出現了複檢核酸檢測呈陽性的情況，通過監測發現，這部分患者沒有再發生傳染別人的現象，另外有一部分患者再檢測新冠病毒核酸時又轉為陰性。郭燕紅表示，新冠肺炎病毒是一個新病毒，它的致病機理、疾病的全貌和病程的特點還需要進一步加深認識。

2月27日，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山在廣州市舉辦的疫情防控專場新聞通氣會上也表示，一般來說，病毒的感染規律都一樣，只要身體裏出現了IgG抗體，且（數量）增高了很多，病人就不會再次感染，不是說一發現有病毒殘餘，就認為患者再度感染。