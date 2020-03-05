【新冠肺炎】中央指導組副組長陳一新：武漢進入決戰決勝新階段

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，據中央政法委微信公眾號「長安劍」報道，中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新4日（周三）在武漢指揮部指導督導疫情防控工作。

陳一新指出，目前武漢疫情防控形勢呈現出持續向好態勢，武漢保衛戰已從被動戰向主動戰轉變，從阻擊戰向反擊戰轉變，從步步為營向個個圍殲轉變，進入決戰決勝新階段。

陳一新指，要把防控工作鏈扣得緊而又緊，嚴防死守不鬆懈，堅決消除傳染源、切斷傳染鏈。