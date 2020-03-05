【新冠肺炎】病毒已突變？　港大專家：變化極小，不說明任何問題

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，近日內地有研究指出，研究人員通過分析103個新冠病毒基因組發現，這些病毒株裏一共存在149個突變位點，且主要分為兩個亞型。研究人員推測，兩種亞型的傳染性和致病性或許存在較大區別。 對此，香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁接受內媒《新京報》採訪時指出，這種突變差別極小，可以忽略不計，並不能得出兩種亞型在傳染性和致病性上有區別的結論。

近日內地有研究指出，研究人員通過分析103個新冠病毒基因組發現，這些病毒株裏一共存在149個突變位點，且主要分為兩個亞型。研究人員推測，兩種亞型的傳染性和致病性或許存在較大區別。（網絡圖片）

《新京報》今日（5日）報道指，相關研究來自一篇名為《關於SARS-CoV-2的起源和持續進化》的論文，該論文於3月3日發表於中國科學院主辦的《國家科學評論》期刊上，通訊作者是北京大學生命科學學院生物信息中心研究員陸劍和中國科學院上海巴斯德研究所研究員崔傑。

該研究發現，在來自公共數據庫的103個新冠病毒基因組裏，共存在149個突變，且多數突變在近期發生。此外，103個新冠病毒的病毒株中有101個屬於兩個亞型，並將其命名為L型和S型，兩個亞型的區別在於病毒RNA基因組的第28144位點，L型是T鹼基（對應亮氨酸，Leu），S型是C鹼基（對應絲氨酸，Ser）。

研究人員發現，在103個新冠病毒基因組裏，L型約佔70%，S型約佔30%，且每個L型病毒株比S型攜帶了相對較多的新生突變。「S型可能是更古老的SARS-CoV-2病毒，L型則比S型更具傳染力，但尚不確定L型是否比S型毒力更強。」該研究認為，103個病毒株基因組數據量較少，後續工作需要擴大樣本量，以驗證這些結論或推測。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁。（網上圖片）

港大專家：突變小到可以忽略不計

香港大學生物醫學學院的金冬雁教授解釋，「突變是指病毒在傳播過程中複製自己時產生的變化」。上述研究中所說的「149個突變」是指103個病毒基因組裏的突變加起來共有這麼多，對應到103個病毒基因組裏，說明每兩個毒株之間的差別都在個位數，「這個變化太小了，小到可以忽略不計」。

金冬雁解釋說，新冠病毒有三萬多個鹼基，從目前所有的新冠病毒裏任意挑出兩個，都可能會發現它們的鹼基存在個位數的差異。因此，上述研究所指突變不能說明任何問題。

圖為新型冠狀病毒影像。（China CDC）

對於上述研究所推測的兩種病毒亞型在傳染性和致病性上的區別，金冬雁認為這種推測完全沒有依據。他解釋說，學界從來不會根據兩個病毒株在一個鹼基上的差別給病毒分型，此類推論違背了病毒學、分子生物學、生物信息學的基本原理。

「這一百多株病毒互相之間非常相像，要搞清楚它們的區別太難了。」金冬雁表示，要證明新冠病毒發生了明顯突變，需要通過相關實驗，搞清楚每一株病毒分別給患者造成了甚麼徵狀，並結合流行病學數據分析，才能得出與傳染性和致病性有關的結論，而上述研究所做推論的依據顯然是不夠的。

（《新京報》）