【新冠肺炎】李文亮等34人被追授「疫情防控先進個人」稱號

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，國家衛健委今日（5日）發布《關於表彰全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體和先進個人的決定》，其中追授李文亮醫生等人「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號。

李文亮因在微信群發出警示「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」，遭到當地公安部門的訓誡。李文亮其後因感染新冠肺炎病逝。（資料圖片）

國家衛健委表示，經各方面艱苦努力，疫情防控形勢出現積極變化，向好態勢不斷拓展。為鼓舞士氣，表彰先進，弘揚正氣，激勵廣大衛生健康工作者投入這場嚴峻的鬥爭，國家衛生健康委、人力資源和社會保障部、國家中醫藥管理局決定授予北京大學第一醫院重症救治醫療隊等113個集體「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體」稱號，授予丁新民等人「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號，追授李文亮、劉智明、徐輝等34人 「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號，獲獎個人享受省部級表彰獎勵獲得者待遇。

武漢市中心醫院眼科醫生李文亮、武漢市武昌醫院院長劉智明等人被追授「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號。李文亮早前確診新冠肺炎後，最終在2月7日凌晨宣告不治，終年34歲。李文亮是最早披露疫情的其中一人，被外界譽為「吹哨人」，但他當初卻因此被武漢公安機關認定是散布謠言而予以「訓誡」。

武漢市武昌醫院院長劉智明是內地第一位因新冠肺炎去世的醫院院長。（網上圖片）

劉智明則是武漢市武昌醫院院長，因染上新冠肺炎於2月18日逝世，終年50歲。他也是內地第一位因新冠肺炎去世的醫院院長。

（綜合報道）