【國民黨主席之爭】兩岸態度見風轉舵　映射國民黨崎嶇改革路

國民黨主席補選即將於3月7日進行投開票作業，34萬名具有投票權的黨員，將決定未來一年國民黨的掌舵人。然而此次投身角逐主席寶座的前台北市長郝龍斌、立法委員江啟臣，雖一開始都將改革主軸押注在國民黨的兩岸路線之上，但隨著選舉投票時間進入倒數階段，均開始向藍營傳統的「憲法一中」靠攏，此中原因無他，不過就是將自我的振動頻率，與國民黨黨員的主流意見趨於一致，以免得不到藍色黨眾的選票支持。

郝龍斌、江啟臣的兩岸態度反而從一開始的斷三通、貼近民意，轉而向“一中”收斂，從兩人的“見風轉舵”，或許也映射出，國民黨的改革路注定崎嶇不平。（中央社）

儘管國民黨「醒悟」不走民進黨路線是福，但黨主席候選人展現出的「彈性」，也令人憂心未來在黨務改革上面臨到壓力時，腰桿又能否打直？俗話說福禍相依，福禍也相因。從國民黨主席候選人在兩岸議題態度上的「見風轉舵」，或許也映射出，國民黨的改革路注定崎嶇不平。

郝江兩岸路線向「一中」收斂

本次黨主席補選過程中，郝龍斌、江啟臣在參選之初不約而同地將改革茅頭指向國民黨的兩岸論述，前者嚷著若陸方不承認中華民國，兩岸三通可以重新考慮要不要繼續。至於後者則稱九二共識「舊了」，更呼籲國民黨的兩岸論述應更貼近民意，暗示國民黨所秉持的兩岸路線與民意相悖。

郝、江的激進發言不意外地引發陣陣驚滔駭浪，一時之間，國民黨未來主席人選的路線，看似是將綠營的主張複製貼上。尤其郝龍斌不惜賭上斷兩岸三通的訴求，更令泛藍陣營捏把冷汗，前國民黨主席洪秀柱趕緊跳了出來，強調國民黨千萬不能走民進黨路線，郝龍斌早年投效的新黨也忙著對外發布聲明，言明斷絕與郝龍斌的關係。

國民黨主席候選人郝龍斌（圖）2月24日接受廣播節目專訪。（中央社）

不過，隨著國民黨主席補選漸漸進入尾聲，郝、江的兩岸論述，漸漸出現重新向「一中」及藍營傳統主張收斂的趨勢。

郝龍斌日前在廣播節目中表示，依照憲法，中華民國主權及於中國大陸，除非修憲，否則「憲法一中」就是國民黨的原則，兩岸同屬一中，但各自表述。他強調，從國民黨的角度，目前兩岸是分治、分裂的狀況，未來將朝向統一方向，但沒有時程。

至於江啟臣則指出，與其講九二共識是兩岸的定海神針，他反而要說中華民國才是兩岸的定海神針，因為強調中華民國就強調了兩岸分治分裂的事實。也因為這樣，他才要求對岸要正視中華民國存在的事實，畢竟兩岸就是因為分裂分治，才有必要討論未來該怎麼走。

郝江兩人很明顯的，都從先前相對偏離藍營傳統路線的主張，進而調整靠回表述成中華民國的「一中」。若論為什麼郝江兩人會有如此轉變？關鍵仍在於黨主席選舉終究要依照黨員投票來產生，郝江在投票前最後一刻站穩的光譜，勢必就是國民黨黨員的最大公約數。雖說投票前夕轉了這麼大的彎，不免令外界感覺兩人見風轉舵，但往好處想，國民黨由藍色染綠可能招致地「不倫不類」風險，「或許」已可免去。

國民黨主席候選人江啟臣2月接受媒體專訪，談國民黨改革願景。（中央社）

郝江未來不應向保守力量低頭

不過，國民黨當前正處於百廢待興的局面，其實郝龍斌講的對，國民黨必須撕掉又老又紅的標籤。在老的方面，包括該如何提振黨內新陳代謝，栽培年輕人上陣接班、吸引台灣年輕選民的關注，別讓國民黨三個字對40歲以下的年輕人而言是負面詞彙。至於紅的部分，自台灣2014年爆發的太陽花學運以來，國民黨的兩岸買辦形象已在台灣年輕人心中生根，這也使得國民黨選將不論怎麼訴求改善庶民經濟，終究得不到年輕選民的擁抱，原因無他，正是因國民黨壟斷兩岸交往紅利的陰影猶在，自然信不過那些慣於大魚大肉的豪門，能真正苦民所苦。

除了老、紅等顯性改革標的之外，隱性改革標的也不容忽視。國民黨過去靠著威權體制在台灣長期執政，當慣了執政者之後，坦白講，國民黨從來未將自己的腳色調整成能夠拋出議題引導民意的在野黨，在議題論述能力方面，國民黨實在太缺乏相關能力，使得國民黨一路以來，只要遇上進步價值的論戰，便一再遭遇民進黨壓制。

整體而言，國民黨應該改革的事項太多，縱使這一任補選主席的任期僅約一年左右，但若能趁著國民黨上下再嘗大敗的悲痛心理，強勢推動改革告別國民黨的腐鏽成分，並不失為國民黨再起的良機。

然而從郝江兩人路線擺盪一事，多少也顯露了，當一位候選人為了追逐權力，個人論述是可以多麼地具有「彈性」。這不免令人憂心，當黨務重大改革面對到黨內保守勢力的反彈時，下一任黨主席會不會再度顯露出“彈性”的一面以致改革中斷？不論郝龍斌或江啟臣誰能自國民黨主席補選之中脫穎而出，倘若無法做個挺直腰背的改革者，只怕國民黨前途依舊黯淡。