【外國人永居條例】在中國的外國人到底有多少？

中國司法部上月27日發布《中華人民共和國外國人永久居留管理條例（徵求意見稿）》（下稱《條例》），引發強烈反彈，許多網民不滿該條例優待外國人，降低了外國人進入中國的門檻。 而根據內媒《澎湃新聞》梳理，近年來華留學與工作的外國人總和估計已超百萬。

2019年8月1日，在海南三亞鳳凰國際機場交通管理服務站，來自意大利的麥提亞．米利羅申領臨時駕照。（中新社）

報道指出，目前來自官方統計，僅在2010年的第六次人口普查中提供了在境內居住的外籍人員詳細數據。

官方統計口徑中的外籍人員，是指第6次人口普查標準時點在中國境內居住3個月以上或能夠確定將居住3個月以上的外籍人員。截至2010年11月，在華常住外籍人員共59萬3832人，多分布在東部沿海地域，韓國、美國、日本為外國人來源國前三名。

另據廣州市公安局2014年統計，當年1至8月，經廣州出入境的非裔人士共37萬人，在廣州常住登記約1.5萬人。同年9月《重慶青年報》文章《廣州常住非裔人口或達30萬 被稱第三世界首都》提到，「坊間一直流傳着，廣州有30多萬的非裔人士。但對於這種說法，廣州公安部門一直拒絕回應。」

而在2017年3月「兩會」期間，政協委員潘慶林的提案《建議國家從嚴從速全力以赴解決廣東省非洲黑人群居的問題》引起一陣輿論反響。他的提案表示，「到目前為止，中國大陸的非洲黑人非法移民已達70萬，若不採取法律法規嚴加控制，粗算預計到2030年可能達到1,500萬人，而25歲以下年輕人中黑人或黑黃混血人的比例可能將高達四分之一左右。」

聯合國估算近10年移居中國的外國人數僅增12.6萬人

近年來，聯合國隔幾年會發布全球的移民總量（International Migrant Stock）數據，這裏的「移民」僅指移動到別國居住的外國人，統計數據大部分來源於各國的官方統計數據。而對於一些近年沒有發布官方移民數據的國家（如中國）， 聯合國通過一個模型，估算出了近年移民到這些國家的人數。

從聯合國對移民中國的外國人的估算數據來看，2010年聯合國估算的數據與第六次人口普查相近，而在2019年，中國境內的外國移民人數僅有72,0307人，比2010年增加了僅12.6萬人。

而據聯合國2017年7月的估計，即使加上港澳台居民移入中國大陸的數據，從人口的絕對值來講，中國是世界上國際移民佔總人口比重世界最低的國家。

2019年6月30日，南京醫科大學舉行2019年畢業典禮暨學位授予儀式。來自尼泊爾、印度、毛里求斯、加納等國家的一百多位外國留學生身著學位服，在典禮上拍攝合影留念。（中新社）

近年來華留學與工作的外國人之和已超百萬

移居中國的外國人都為何而來？2010年的第6次人口普查中，按官方統計口徑統計來看，在華居住外國人絕大部分來華緣由為商務、就業、學習。

10年過去，官方並未給出過確切在華外國人來華緣由詳細統計情況，然而從教育部數據和諸多新聞報道中，可以窺見來華留學、工作的外國人人數增長情況。

從2009年到2018年，在華留學生的數量由23.82萬增長到49.22萬，增長了一倍。而去年1月份，《解放日報》援引國家外國專家局統計顯示，在滬工作的外國人數量為21.5萬，佔全國的23.7%，居全國首位。按此估算，在華工作外國人數在去年達到了90多萬。也就是說，目前預估有超百萬的外國人在華工作和留學。

此次《條例》徵求意見稿中，關於外國人通過婚姻獲得永居資格的條例成為討論焦點之一。而據民政部年鑒數據顯示，近十年來每年涉外與涉華僑、 港澳台婚姻件數加總都在4萬至5萬之間波動；相比於來華留學和來華工作的外國人口，數量要少許多。涉外婚姻中，婚姻一方為內地居民女性的數量在近十年來逐步減少，2018年， 數據顯示「外娶」數量十年來首次高過「外嫁」數量。

（澎湃新聞）