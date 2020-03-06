新京報原社長戴自更被「雙開」　遭批嚴重損害中共事業和形象

中共宣傳系統再有公職人員落馬。北京市紀委監委今天（6日）宣布，北京市文化投資發展集團有限責任公司原黨委副書記、副董事長、總經理戴自更因嚴重違紀違法問題被「雙開」。

戴自更早年曾任新京報社社長。（網上圖片）

通報指，「戴自更違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規取得、持有、實際使用高爾夫俱樂部會員卡，違規組織、參加用公款支付的宴請、高消費娛樂活動，超標準舉辦會議；不如實報告個人有關事項，未經批准出入國（邊）境；擁有非上市公司股份，獲取巨額收益，在分配、購買住房中侵犯國家、集體利益，違規兼職取酬，收受他人給予的期權；在黨的宣傳工作中，不正確履行職責，造成不良影響；追求低級趣味，造成不良影響，與他人發生不正當性關係；偽造身份證件；利用職權便利為他人謀取利益，收受他人財物，數額特別巨大。」

通報還稱，戴自更在中共十八大後不收斂、不收手，十九大後不知敬畏、不知止，違法行為性質惡劣、情節嚴重，給黨的事業和形象造成嚴重損害，依規給予戴自更「雙開」處分（開除黨籍、開除公職），將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

戴自更於2019年6月被查，如今被宣布「雙開」。（城市中國網）

年近57歲的戴自更是浙江寧海人，曾長期在中共宣傳系統任職，曾任職光明日報社（1988年至2006年）和新京報社（2006年至2017年），2017年轉任北京文化投資發展集團有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經理。

落馬前，戴自更最知名的頭銜是新京報社原社長。新京報社的《新京報》由《光明日報》與官方媒體《南方都市報》跨地區合辦，現已轉歸北京市委宣傳部管轄。在2017年去職新京報社長一職後，北京市委巡視組2018年曾赴新京報社，指出該社黨建薄弱，存在公款旅遊、鋪張浪費講排場、報銷隨意性較大、審批過程流於形式等問題。

對戴自更本人，有港媒曾指，其在中國內地新聞界頗有人緣，口碑尚佳，其領導下的《新京報》亦被稱為敢言媒體。不過，2019年6月10日，北京市紀委監委宣布戴自更落馬。

曾為吳小暉和安邦集團​「洗地」辯護

戴自更去年被查後，有消息指可能與吳小暉案有關。吳小暉是安邦集團原董事長，2017年6月被查，2018年5月被判囚18年，遭罰款105億元（人民幣．下同）。在戴自更離開新京報社的4個月前，《新京報》以近乎公關式的報道涉嫌為吳小暉和安邦集團「洗地」辯護。彼時，吳小暉已是負面消息纏身。

另有消息指出，2015年底新京報社出資設立山水從容創投基金，法人為戴自更，大股東則是吳小暉的表弟林聰，安邦集團實際出資1.87億元，佔股85%。不過，這傳言未獲官方證實。