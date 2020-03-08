【新冠肺炎】陳一新：分次分批推動滯留武漢人員離漢工作

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。在疫情重災區湖北武漢，當局自1月23日起陸續關閉離漢通道，實施「封城」管理。 據內媒《長江日報》報道，中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新3月7日（上周六）在武漢新冠肺炎疫情防控指揮部召開碰頭例會，表示在集中力量打好殲滅戰的同時，提前謀劃復工復產、分次分批推動滯留武漢人員離漢等工作。

武漢封城後，主幹道上車輛疏落。（Reuters）

陳一新強調，在武漢保衛戰迎來勝利曙光之時，更要慎終如始。當前，武漢「外防輸出、內防輸入」的任務還很艱鉅，「控增量、減存量、防變量」的任務還很繁重，要繼續保持對疫情的警惕性不降低、防控要求不降低、防控力度不降低，不獲全勝不輕言成功。

陳一新指，要在「抓源治本」、「疏堵並舉」、「遠近結合」等方面持續發力，關緊疫情傳染「水龍頭」，千方百計提高治癒率、降低病亡率；在集中力量打好殲滅戰的同時，提前謀劃復工復產、分次分批推動滯留武漢人員離漢等工作。

陳一新又指出，要研究制定優化社區服務生活的政策，紮實推進「無疫情社區」創建，有序拓展居民生活活動空間，積小勝為大勝，逐步恢復正常生活秩序；要統籌好疫情防控與復工復產的關係，根據城與鄉不同特點和區域不同風險程度，做到因地制宜、因時制宜、因勢利導。

（《長江日報》）