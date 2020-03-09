【新冠肺炎．觀察】令人反感的「感恩論」與過時的「父母官」心態

中國的新型冠狀病毒尚未完全消解，官民之間的不理解、不協調，甚至某種程度上的緊張關係卻是時有發生。3月6日晚，武漢市委書記王忠林主持召開武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部視頻調度會時提出，要對武漢人民開展感恩教育，在中國輿論場引起強烈不滿。

王忠林表示，「要在全市廣大市民中深入開展感恩教育，感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。」他還說，「武漢人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民」。站在執政者的立場上，在這場疫情中各級官員確實承擔着巨大責任和壓力，也為扭轉疫情形勢起到了積極作用，而民間仍然比較苛刻挑剔的話，對那些辛苦勞累的官員們來說也有失公允。

但在另一方面，民眾也在這場疫情中付出了很多。如湖北省武漢市截至3月7日24時已有2,370人被感染去世，而其他數百萬人也在不同程度上受到嚴格和長時間的管控。

在過去3個月，這場席捲中國的疫情之所以得以扭轉，其實是中國全社會聯手合作的結果，既有官員們的組織領導，有醫務人員的悉心照料，有安保人員的管理協調，有當地民眾的配合支持，還有更多民眾的援助打氣。

「感恩」本是美好的情感，是一種感性的東西，而中國政治講究理性、冷靜、原則、力量、秩序，兩者被生搬硬套到一起的時候，「感恩共產黨」顯得刻意甚至高高在上。

中國人是從漫長的集權專制歷史走過來的， 如今的為官者要求民眾「感恩」，很容易被聯想到古代「天子」的「皇恩浩蕩」。而且，中共執政後一段時間裏出現過對中共領袖毛澤東的「個人崇拜」，以及「他是人民的大救星」的論調，也與古代有所映照。

在此番疫情中，武漢以及湖北、還有中國衛生系統的地方官員都有着或多或少的過失之處，這種過失必須在疫情結束之後好好的總結、反思，改革。作為中共官員，自我反省和反思尚未開始，要求民眾感恩。多少是一種高高在上的「官老爺」心態作祟。

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因此，執政者在防控過程中既有付出有奉獻，也有責任和過失。其中的錯誤應該在疫情結束之後，甚至在過程之中進行總結、反思和改革。如今防疫遠未完全結束，卻要求民眾「感恩」，多少有一種高高在上的「官老爺」心態。即使有些官員把自己當作「愛民如子」的「父母官」，但是也要考慮在努力走向「治理體系和治理能力現代化」的今天，這已經是一種落伍的執政思維。

中共第一代領導人毛澤東提出「為人民服務」。現任中共總書記習近平說過「人民是歷史的創造者，人民是真正的英雄」、「人民群眾是我們力量的源泉」。今天的中共政壇，為官者還是要紮根人民、謙虛謹慎。

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