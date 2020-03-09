多維社論：獨化拒統的國民黨初心何在

國民黨黨主席補選於3月7日結束後，中共中斷多年來持續向國民黨黨主席當選者發賀電的慣例。新任黨主席江啟臣自稱這不影響自己推動改革，還說這給了中國大陸「新的想象」。 對此，《多維新聞》發表社論稱，面對這位既宣稱要謹記孫中山理念振興中華民族、又指責「九二共識」過時欠缺彈性、言行矛盾的新主席，外界不禁要質問：究竟所謂的改革是甚麼？國民黨的方向與黨魂又是甚麼？難道只是藉由改變兩岸論述來與民進黨比賽台獨？若不能直面這些觸及深處的拷問，那國民黨領導層的換代終究只是一場沒多少人在乎的政治走秀，其衰亡命運絕不可避免。

國民黨新任黨主席江啟臣，曾質疑「九二共識」欠缺彈性。（洪嘉徽攝）

國民黨的最大問題，絕非台灣輿論所認定的「親中賣台」，而是忘卻初心、忘卻核心價值。只要訪問國民黨的網站，不難發現渠仍將創黨起源追溯至1894年孫中山在夏威夷檀香山創立的興中會。爾後，同盟會、中華革命黨、中國國民黨等一次又一次的改組，都一直未脱離「興中」這個振興中國的宗旨，黨章上也明言「追求國家富強統一之目標，始終如一」。然而國民黨自從李登輝以降，罕有慨然談統救國者，甚至將兩岸統一視為洪水猛獸、或是提議改變黨名摘掉「中國」兩字，這正是忘卻初心、自我否定的最大表現。

如此拋棄核心價值的原因，既有結構性的外部病因，亦有內部問題。從外部來看，自從國民黨總裁蔣介石於二戰末期與國共內戰時擇定親美路線後，「親美反共」便成了國民黨認定的救國前提。然而，美國的對華方針乃將中國培植為親美的亞洲代理人，可是中共的勝利打壞了這算盤，因此美國便改弦易轍，企圖利用台灣作為封鎖中共的前哨。

在美國的這戰略私利下，縱使蔣介石與其下屬的民族情懷再高、復興中華的熱情再濃，也逃不過美國製定的冷戰秩序，只能一邊表面反對美國構想的「兩個中國」或「一中一台」方案，一邊繼續依賴美國扶持，結果實質上替美國分裂台海兩岸助力。

由於長期服膺於美國，「親美反共」幾乎成了國民黨的未成文黨章，即便美國出於己身利益不停出賣國民黨與台灣，國民黨仍繼續輸誠獻媚，馬英九、朱立倫、韓國瑜等欲爭大位者，無一不訪美爭取支持，就連新主席江啟臣亦宣布將赴美初訪與設置駐美辦公室。但國民黨卻將工具變成目的，徹底忘卻救國救民的理念。試問：孫中山的革命本意是要掃除帝國主義勢力、為中國人民謀幸福，但國民黨反而陷入美國劃定的冷戰結構裏不可自拔，這是要如何不令信賴國民黨的支持者大失所望？

內部問題，則是台灣民主政治的制度性弊病使然。台灣政治制度宗法西方，注重選票最大化與政黨競爭，故決策往往有短視近利的毛病。尤其為了追求勝選，國民黨一味迎合對大陸陌生、甚至抱有敵意的部份台灣民意，而非以自身的歷史傳承娓娓說明兩岸融合的必然性，但求於渲染大陸威脅的民粹聲裏高票當選。但一個政黨如不敢或不願標榜理念爭取選民，便註定退化為毫無靈魂的選舉機器，不可能有穩固的支持基礎。

所以人們可以見到國民黨在一次次「愛台灣」的聲浪中，不停或明或暗地呼應兩岸對立的主張、甚或迎合「去中國化」，以免台灣人民將對大陸的恐懼或不滿投射到自己身上致使失去選票，全然不思引導人民直面歷史，建立對兩岸關係和台灣未來命運的正確認識。最後導致國民黨左支右絀，既沒討取傾獨群眾的歡心，又失了具有家國情懷的傳統支持者，成為理念空洞化的衰亡政黨。

蔣介石與夫人蔣宋美齡。蔣介石雖自居中國正統，但終其一生始終擺脱不掉美國設定的冷戰秩序。（Getty Images）

正因為結構性的內外病因使然，使得國民黨對外迎合美國冀求的兩岸對立目標、對內也以取悦台灣傾獨民意為先，只求藉此保住權位。所以自蔣經國高倡「革新保台」及同辜寬敏密會、李登輝主張「建立新中原」與「特殊國與國關係」、馬英九宣稱「台灣是中華民國的通稱」等一系列舉措，都是為了滿足這內外目標。

而為了達成這些目標，在爭奪中國正統爭不過中共的現實形勢下，國民黨走向將台灣與大陸割裂為兩個文化與政治實體的道路，尤以李登輝走得最遠最猛。而國民黨要員們也多次贊同李登輝，宣稱「一個中國」是未來式。結果如此「去中國化」的激進路線，引發1996年台海危機。可諷刺的是，台海危機令李登輝高票當選為中華民國總統，這令國民黨誤以為鼓譟台獨民意是個有利手段，就此便與自身使命更形背道而馳。

忘卻初心的國民黨，其「去中國化」的路線隨後被民進黨繼承與更激化，國民黨見此非但未猛然驚醒，反而繼續變相迎合，只在形式上死守着中華民國招牌不放。所以兩岸人民發現，國民黨一邊痛斥民進黨的台獨不可行，一邊又拒絕「解凍」《國家統一綱領》與國家統一委員會；一邊將被民進黨「正名」過的台灣郵政改回中華郵政，一邊卻又蕭規曹隨沿用民進黨制定的台獨課綱；還有一邊謳歌《開羅宣言》收復台澎的可貴，一邊又稱許八田與一之流的日本殖民者建設的貢獻，十足呈現去殖民化失敗的錯亂，也讓孫中山念茲在茲的「中華民國」逐漸成為台獨借殼上市的軀體，架空其中藴含的反帝與革命精神。這種名義上叫「中華民國」的獨台，實與台獨毫無二致。

蔣經國（左一）「革新保台」與李登輝（左三）「建立新中原」的主張，都加速國民黨的傾獨性。（網上圖片）

種種自我否定的言行，導致國民黨既不斷淘空自己的黨魂黨德，同時又哺育得台獨民意更形猖獗。而當台獨民意愈成主流後，就更不會肯定依舊掛着「中國」兩字的國民黨，長期下來必導致國民黨在台灣的邊緣化。可悲的是，國民黨未察覺這段漫長失勢過程的病根，反倒以為不夠「接地氣」是失敗主因，故爭着同民進黨搶奪「愛台不親中」的標籤，因此才會發生如馬英九稱西藏若被鎮壓將抵制北京奧運、郝龍斌警告大陸若不正視中華民國就斷絕三通、國民黨跟隨民進黨批評大陸抓捕台籍詐欺犯是違反人權之類的事件，將自己餵養出來的台獨惡果誤當成因。

如此質變又缺乏宏遠眼光的國民黨，既不願重拾民族復興國家統一的光榮使命，又沒法在台獨表現上比得過民進黨，矛盾的處境令當前的國民黨竟以為要更「民進黨化」才可爭取認同，企圖更動兩岸關係的表述。然而，民進黨的台獨路線註定是條危險又不可行的死路，中國大陸維護領土完整與推進國家統一的決心，人皆盡之，兩岸的勢力對比也人皆盡之，民進黨想引入美日外力拒統謀獨，絕對是置台灣黎民福祉和安危於不顧。偏偏國民黨不肯也不敢挑明箇中險境，還要附和民進黨與美國往台獨的光譜靠近，這不僅是對自身理念與台灣人民的背叛，更是對歷史和人民極不負責的作為。

昔日國民黨因執政腐敗與過度親美，遭到大陸人民的唾棄，最後只能被中共徹底擊敗潰退到台澎小島；而今國民黨不思檢討，仍要附隨民進黨拿香跟拜，這是要如何侈談改革？侈談謹記孫中山理念？切莫忘記，孫中山的創黨志向是拯救中國，國民黨本可發揚光大，與中共一道作為競逐中國現代化路線的好對手，但顯然國民黨已幾無大員銘記此事，徹底朝向自己理念的反面。因此國民黨若再繼續獨化拒統、賤棄或忽略初心下去，那無論在歷史上或現實中，都不會再有別的台澎小島供其藏身，衰亡之日必是指日可待。