【新冠肺炎】搭車傳染11人　研究指病毒在密閉空調車廂可飛4.5米

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，內地科研人員近日一項研究發現，湖南一名確診新冠肺炎病例搭乘一輛巴士及一輛小巴後，導致11名乘客受感染。 研究指出，在密閉空調車廂內，新冠病毒傳播距離最遠達4.5米，病毒至少在30分鐘內可漂浮在空氣中並導致感染發病。

該研究題目為《一起在公共交通工具內氣溶膠傳播的新型冠狀病毒肺炎聚集性疫情流行病學調查》，由中華預防醫學會主辦的《實用預防醫學》3月5日首發，作者包括羅塏煒、海政等人。

該篇論文所舉的病例A在1月22日發病，1月29日確診。病例A於1月22日中午12點在湖南省由甲地搭乘49座全封閉的空調客運大巴，下午2點到達乙地，導致同車7人發病，此外還有一名無徵狀感染者。該大巴車長11.3米，車寬2.5米，病例A與車上最近的一例被感染者之間距離不足0.5米，與最遠的一例被感染者間距離約為4.5米。調取當時車上的行車紀錄發現，車上被感染的病例均未戴口罩，大部分人也都未戴口罩。

這輛大巴抵達乙地後停留30分鐘，停留期間車輛未做消毒處理，又載客返回甲地（病例A並未乘搭）。1名乘客搭乘該車後（座位與病例A之前乘坐過的座位臨近)，其後發病。

同日下午近4點，病例A在乙地又乘坐另外一輛18座空調小巴，車程約1小時，導致2人被感染。該小巴車長5.5米，車寬2.5米，車窗均未開。車上共12人，僅1人佩戴了口罩，被感染的2人均未戴口罩。病例A與最遠的一例被感染者之間距離約為4.5米。

研究指出，在密閉空調車廂內，新冠病毒傳播距離最遠達4.5米。（中新社）

該研究指出，上述11名受感染的病例除與病例A共同暴露於車廂外，調查發現均無其他明確的流行病學（暴露）史。研究認為，本次聚集性疫情對於新冠病毒的傳播方式有兩點重要提示，一是在密閉的空調車廂內，病毒傳播距離有可能超越目前認為的飛沫傳播距離（通常為1米）。本次調查中，病例A乘坐的是一台全封閉空調大巴，與最遠的1例被感染者之間距離約為4.5米。

研究稱，「可能原因是在全封閉空間內，空氣的流動動力主要來自於空調產生的熱風推動（按：內地空調巴士在冬天供應暖氣），熱空氣上升可以將帶有病毒的飛沫顆粒運送至較遠的距離，遠超過通常認識的1米距離。」研究又稱，本宗疫情中出現的遠距離傳播也提示新冠病毒在密閉環境內有氣溶膠傳播的可能性。並且，在有空調風影響的密閉環境內，新冠病毒的傳播距離會超過通常認識的1～2米距離。

病毒在車廂內有效存活的時長不低於30分鐘

研究又稱，第二點是病毒在車廂內有效存活的時長不低於30分鐘，且病毒存量能夠達到足以致人發病的水平。如病例A搭乘的大巴在乙地停留30分鐘後，一乘客搭乘該車返回甲地，在此過程中受感染。

（《澎湃新聞》）