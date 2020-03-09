【新冠肺炎】外交部：蓬佩奧詆譭中國抗疫努力　企圖不會得逞

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，美國國務卿蓬佩奧近日在採訪中稱，由於中方不公開、不透明，美方獲得的信息不完善，導致美方落後於疫情挑戰。 中國外交部今日（9日）回應稱，蓬佩奧詆譭中國抗擊疫情努力的企圖是不會得逞的。

耿爽表示，中國為全世界抗擊疫情贏得了時間，作出了積極貢獻。對於這一點，全世界看得很清楚，國際社會早有公論。（資料圖片）

中國外交部發言人耿爽就蓬佩奧的言論回應稱，疫情發生以來，中方始終本着公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情信息，分享病毒基因序列，積極回應各方關切，加強同各方合作。

他指出，中國為全世界抗擊疫情贏得了時間，作出了積極貢獻。對於這一點，全世界看得很清楚，國際社會早有公論。蓬佩奧詆譭中國抗擊疫情努力的企圖是不會得逞的。

此外，蓬佩奧在接受媒體採訪時將新冠病毒稱為「武漢冠狀病毒」，耿爽回應稱，世界衛生組織已經就新冠病毒作出正式命名。個別美國政客不尊重科學，不尊重世衛組織的決定，迫不及待借新冠病毒對中國和武漢污名化，我們譴責這種卑劣做法。

美國國務卿蓬佩奧時常在國際各大場合批判中國。（AP）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）3月6日報道，蓬佩奧當天在參加該電視台節目時就「美中兩國開展抗疫合作」以及「美國將會如何遏制新冠肺炎疫情在國內擴散」等話題發表了觀點，他表示美方與中方所開展的關於獲取新冠病毒數據方面的合作，其結果被證明是「令人沮喪的」，使得美方所獲得的關於病毒溯源方面的信息「不完善」，而這對於研發疫苗以及制定防疫措施來說十分關鍵。這意味着美方如今在面臨諸多挑戰時處在了落後位置。

此外，美國福克斯新聞（Fox News）新聞主播沃特斯（Jesse Watters）在播出的一檔節目中稱 ，新冠病毒起源於中國，要中國人就疫情正式道歉。

美國福克斯新聞（Fox News）新聞主播沃特斯（Jesse Watters）在播出的一檔節目中稱 ，新冠病毒起源於中國，要中國人就疫情正式道歉。（資料圖片）

對於美方就疫情指責中方的言論，官媒新華社3月8日發表一篇題為《中國抗疫的成效豈容抹殺》的文章，文章指蓬佩奧和沃特斯等一些人，罔顧事實，滿口胡言，不但對中國抗擊新冠肺炎疫情的成效視而不見，反而向中國「潑髒水」，妄指中國防控不力導致疫情擴散。但中國防控疫情的努力和成效決不是這些誹謗中傷所能抹殺的。在國際社會對中國行動的普遍點讚面前，這些無稽之談令人不齒。

文章列舉了中國在面對新冠肺炎時所採取的行動，如全國各地醫務人員緊急馳援武漢；火神山醫院、雷神山醫院神速竣工；疫情防控物資快速調度等等行動。並提及世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞等國際專家一次次肯定性的評價，駁斥了「中國防控不力」的謬論。

另外，文章指出，疫情發生以來，中國與全球100多個國家、10多個國際和地區組織分享疫情防控和診療方案等多份技術文件，並且中國向韓國、日本等受疫情影響較大的國家提供了抗疫物資和檢測設備等援助，並向伊朗等國派出了專家組。中國政府還決定向世衛組織捐款2,000萬美元，用於支持抗擊新冠肺炎疫情的國際合作。

最後，文章評論稱，當前全球新冠疫情蔓延形勢嚴峻，多國民眾的生命安全受到威脅，需要各國同心協力抗疫，那些誹謗中傷、污衊中國防控疫情努力的言論，只會損耗國際社會應對疫情的合力，也只會讓人看穿其真實的醜惡嘴臉！

值得一提的是，世界醫學權威雜誌《刺針》（The Lancet）3月7日一篇文章指出，中國控制疫情的措施挽救成千上萬人生命，這很大程度上在於強大的行政體系，但各國仍可從中國的經驗中學習，承擔合理風險並採取果斷行動。