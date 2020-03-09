【新冠肺炎】內地復工太慢或太快？　正反激辯聚焦3大問題

武漢肺炎疫情在內地日漸緩和，據國家衛健委最新數據，3月8日內地新增確診病例40宗，新增死亡病例22宗，新增治癒出院病例1535宗。 同一日，官媒《環球時報》總編胡錫進在微博表示：「中國大多數城市仍然不鼓勵服務業的大規模恢復，追求『絕對安全』……甚麼事都不能做過，而要追求統籌平衡。中國社會在復工復產的問題上總的來說就是膽小了些，而且它是不應該的。」在他看來，內地復工復產的進度未如理想。

「世界經濟崩不崩，反正我已經崩了」

不少專家都認為，疫情去到4月底才會大抵穩定，有的更預測過了夏天也平息不了。可是國家不可以無限期停擺下去，國民生活也不可能事事無限期唯防疫是從，胡錫進早在2月16日就直言：「對很多人來說，現實的沒錢了，比已經降到百萬分之零點一二的感染機率更加可怕。人不僅要活著，還要有尊嚴地活著。」

中國舉國動員，防疫網覆蓋小區和村莊裏的家家戶戶。（新華社）

講生計攸關的一面，強力防疫每拖一天，社會成本就會累積多一天，甚至可能造成惡性循環：內地民工和個體戶數以億計，月入數千人民幣，手停口停不連養妻活兒都堪憂；中小企已遭受停產打擊，很多公司手上現金流僅夠支撐約一季度，過後有資金斷鏈之虞。

部份國民即使生活過得去，心裡難免會焦慮不安。官方央視於3月7日發布題為「中國不復工世界經濟會崩潰嗎」的短片，熱門留言有些語帶自嘲或怨氣，玆摘錄幾句作參考：「世界經濟會不會崩不知道，很多人自己要崩了」；「世界經濟崩不崩，反正我已經崩了，還不如乞丐了」；「中國經濟不會，但我的家會。」

🔑🔑在央視發布短片的帖子下，有網民評論疫情下的中國經濟🔑🔑

國民「按比例防疫」可行嗎？

14億國民沒可能意見一致，不乏網民充滿信心，相信疫情下中國經濟韌性夠強，也有人擔心過早復工復產，導致新一波疫情爆發，所以不如為求「徹底勝利」而繼續強力防疫。整體而言，可將正反觀點歸納為3大問題。

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首先，中國現階段是否已「過度防疫」或「暴力防疫」？全國封城和全民動員已收得成效，疫情轉趨緩和，小至社區官商民設施重重設限，大至湖北全省近6千萬人被隔離，到了這時候或者已不合時宜，官方殺雞用了牛刀，致使國家民生經濟付出「不成比例」的代價。

這又引伸出第二個問題：疫情是否已「可防可控」？全國每日新增確診病例已跌至雙位數，大多數國民出於保障自身和公民意識，採取簡單而有效的防疫措施：戴口罩勤洗手、除掉隨便摸嘴臉的壞習慣、減少群聚等等。既然個人防護收得成效，黨政機關或者有條件進一步減少管制措施，營造回復常軌的氣氛。

「可防可控」抑或「難防難控」？

對於第一個問題，現實世界充滿未知數，不可能非此即彼，所以中央既要有序恢復生產，又要嚴防疫情死灰復燃。可是自2月10日第一批地方復工起，政治上的「兩條腿走路」卻演變為「兩頭不到岸」的拉鋸戰，官方數字很漂亮，地方政府的實際行動卻依然是防疫為本，涵蓋小區管理、企業運作和輿情引導。

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實則就感染規模和傳播方式兩方面，如果疫情的確可防可控，公民負起個人防疫責任即可，官方則負責防止「入口」病例，以及營造復甦氣氛：官方不再天天公布感染數字，不再日日把防疫措施放在頭條，以至可分批撤除公共場所的檢疫點，市面自然會逐漸回復人流，消費者重新出動。

如果疫情根本難防難控，復發復陽、無症狀感染者、超長潛伏期比原來估算的出現頻率為高，而官方數字與現實有相當差距，那麼官員當然沒有放鬆管制措施的空間。無論答案是哪一個，抑或是兩者之間，第三個問題都已浮現：為何在疫情受控下謀求復工，官方一不提出「按比例防疫」的概念，二不探討何謂「可防可控」，致令事態拖拉不前？