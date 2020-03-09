【觀察】湖北書記應勇滅火「感恩論」　輿論風暴當讓中共引以為戒

內地全民抗疫時刻，湖北省委常委兼武漢市委書記王忠林向飽受新冠肺炎（武漢肺炎）荼毒的武漢民眾索取「感恩之心」，觸發眾怒。其爭議言論將自己推至輿論風口浪尖，不過3月8日與王忠林同日履新的湖北省委書記應勇現身稱要感謝武漢人民之付出和犧牲。同時，王忠林發表的那番引發網絡爭議的開展「感恩教育」的言論在湖北官媒皆遭到刪除，官方微博、微信公眾號的文章也被下架，其餘媒體轉載的報道也均出現刪除痕迹。

同一個話題，兩種截然不同的政治聲調，這種不尋常的「分歧」背後是輿論風暴來臨之前湖北的一場緊急糾偏。

中共將王忠林從濟南市委書記一職抽調到疫情中心的武漢市委書記，外界對其充滿期待。此次他發表的「感恩論」引發輿論反感。（濟南市政府官網）

從「感謝黨」到「感謝人民」

其實，王忠林的「感恩論」遭到輿論管控的原因想必外界皆心領神會。3月6日王忠林在出席當晚的武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部視頻調度會時，其向與會的官員稱「要在全市廣大市民中深入開展感恩教育，感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。」他還說，「武漢人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民」。

王忠林的講話在內地網絡引發極大的爭議，可以說，王忠林的「感恩論」是一次嚴重的輿論事故，網絡上有聲音直指這種索取感恩，「強迫」感恩的政治論調是對驚魂未定的武漢人民的二次傷害，是中共官員典型唯上不唯下的官僚思維體現。當然，仔細看王忠林當時講話的語境，其或許是想要在疫情陰霾之下的武漢營造一種正能量的社會氛圍，但是其選擇在不恰當的時機與不合時宜的方式不僅令自己陷入風波，將輿論矛頭引向中共，更讓外界對這場疫情中已經備受質疑的中共官員形象帶入更大的信任危機。

3月6日王忠林表示「要在全市廣大市民中深入開展感恩教育，感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。」。（長江日報）

當網絡上斥責「感恩論」的聲音愈發高漲之際， 3月8日國際婦女節當天，應勇等湖北高層現身武昌區的一處環衛工作點慰問女環衛工人。在得知環保女工多為武漢本地人後，應勇肯定其貢獻，並稱「武漢是英雄的城市，武漢人民是英雄的人民。疫情發生後，我們的城市摁下『暫停鍵』，武漢人民識大體、顧大局，克服疫情給務工、經營、就業、生活帶來的種種困難，積極支持配合黨委政府的各項防控措施，守望相助、同舟共濟，全力以赴抗擊疫情，展現了堅忍不拔的頑強意志和甘於奉獻的犧牲精神，令人欽佩，我要向武漢人民、湖北人民表示衷心感謝。」

顯然，應勇的此番講話是在為王忠林「感恩論」所引發的輿論爭議滅火。而就在應勇糾偏王忠林「感恩論」的同一天，王忠林再次現身市新冠肺炎疫情防控指揮部視頻例會，不過在此次會議上，他大讚武漢市民識大體、顧大局，為了疫情防控大局付出很多，做了很大貢獻。並當場表態對武漢人民的付出和貢獻表示衷心感謝，措辭論調與應勇一致。

從感謝黨到感謝人民，這種一夜之間反轉的政治論調無論是基於官員的個人認知還是輿情壓力下的公關話術， 再或者是中共高層的授意，顯然，民意已經反應到了高層，湖北系統已經意識到了問題的嚴重性並進行緊急修正。尤其是湖北「一把手」應勇與口出「感恩論」的王忠林親自現身自我反駁扭轉當前的輿論風向。雖然這種政令烏龍再次掀起人們的熱議，但是所幸在引發更大的輿情危機之前，外界看到了湖北糾錯的速度與勇氣，

政治敏感地帶的湖北需要糾錯的機會

其實，此類事件本可以避免。在此次疫情中，這種動輒引發輿情危機的案例已經層出不窮，武漢、湖北前任主官的離任一定程度上就是輿論壓力使然，外界本以為新官上任會帶來新的氣象，但是從此前「H」姓女子離漢返京到武漢新冠肺炎防空指揮部「出城公告」引發的政令烏龍，再到日前國務院副總理孫春蘭視察武漢某小區被當地居民隔窗大喊「假的」的事件，武漢似乎一直在「犯錯」。

武漢居民隔窗向前來考察的中央指導組舉報物業形式主義。（網上圖片）

但是這種錯誤就真的一定要緊抓不放或者一棒子打死嗎？其實也未必。在整個疫情期間，內地的網絡輿論風波幾乎都是圍繞着湖北官場，這其中當然是湖北系統自身的工作沒有做好，但是也有相當一部分原因是，作為中國疫情中心的湖北不得不接受整個社會的聚焦與檢視，一些事情難免會被放大化處理，且這些事件背後也不乏有一些不純粹的民意訴求。例如孫春蘭日前走訪武漢某小區遭居民隔窗「上訪」一事背後，據稱並不單純的是反官僚主義、形式主義，其背後其實也是業主與物業的矛盾糾葛。但在外界的報道中，這個片段就會被放大為疫情中心被隔離市民「上訪」國務院副總理，打假武漢官場。經過演繹，甚至有更誇張的聲音出現。於是從公眾的視角里看，很難說，湖北官員的這種表現不會令人失望。

對於湖北的官員來說，尤其是此次被賦予重任的主要相關官員，應對這場「戰疫」，要做到的恐怕不止是戰勝病毒。此次的「感恩教育」事件應當讓湖北官場警醒並引以為戒，深刻認識到疫情之下湖北政治的敏感性，政績之外民心、民情的重要性，病毒之外，輿情的嚴重性。同時對於任務艱鉅，壓力大的湖北領導層，外界更應該給其糾錯的機會，湖北官場展現出的 「知錯能改」也是一種政治勇氣。