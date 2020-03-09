【兩岸關係】新華社喊話江啟臣　中共對國民黨仍抱期待

在2020年台灣大選中慘敗的中國國民黨3月7日迎來新一任黨主席江啟臣，後者在3月9日宣示就職時說國民黨亟待改革，並談及兩岸關係。雖然中共並未發去賀信，但大陸官方媒體新華社還是向國民黨進行喊話。

國民黨新任黨主席江啟臣9日在國民黨中央宣示就職。（中央社）

3月8日，新華社在《時評：寫給重新出發的中國國民黨》文章中向中國國民黨喊話，稱真誠地希望國民黨新任黨主席和黨內諸君為所當為，展現出歷史的自覺，擔當起歷史的責任。這被認為大陸仍對國民黨抱有一絲期待。

民進黨執政、台獨風險上升，兩岸關係趨於複雜，國民黨如何重新出發，扮演何種角色，發揮怎樣作用，都備受關注。文章認為，國民黨追求改革是好事，但前提是明確為誰改革，方向錯了，恐怕要走錯路，甚至反誤了黨。

新華社的文章稱，國民黨內部存在的將改革矛頭指向「九二共識」，甚至拋棄的認知是荒謬的。台灣大選的結果是由民進黨花錢買網軍、煽動仇中、製造綠色恐怖，以及西方為遏華支持蔡英文而促進的。

國民黨不應把敗選歸咎於「九二共識」。文章強調，國民黨如果拋棄「九二共識」，跟隨民進黨，只會讓原有支持者大失所望、大幅流失，結局就是「悲劇」。

江啟臣在就職致詞中談及兩岸關係時完全沒提「九二共識」，僅表示他的基本原則就是堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉。（中央社）

文章認為，國民黨需要檢討的不是「九二共識」，而是要思考如何更有力地反制民進黨操弄「反中」「仇中」，破壞兩岸關係，如何以民族大義為己任，更好地維護同胞利益福祉。

新華社最後呼籲，中國國民黨只有本着對同胞、對民族、對後世高度負責的態度，在兩岸關係根本性質上有明確、清晰、積極的論述，堅定反對台獨，堅持「九二共識」，才能重新凝聚黨內力量，引領島內民意。

稍早前，江啟臣在宣示就職時表示，國民黨在兩次大選的敗選，突出國民黨在許多方面落後時代，亟需透過改革創新迎頭趕上，他將推動集體領導制，循「世代合作、內造化、數位化」三大方向，以最快的速度組建團隊。

對兩岸關係，江啟臣說，基本原則就是「堅守中華民國自由民主的制度價值，力求兩岸和平與共同福祉」。

3月7日，中共未向國民黨發去賀信，但當天大陸國台辦回應稱，「注意到」補選結果，並期許中國共產黨與中國國民黨在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，積極推動兩岸關係和平發展，呼籲江啟臣「珍惜和維護兩黨既有政治基礎」。

雖然大陸民眾對江啟臣還不甚了解，但這位新任國民黨主席曾在今年2月10日說過一句「國民黨的立場一直是反共、親美」，顯然留下的是非正面的印象。