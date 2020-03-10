【新冠肺炎】人民日報刊文：不獲全勝決不輕言成功

﻿新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。在內地，疫情防控工作獲得良好成效，新增確診病例不斷減少，治癒率日益升高。不計境外輸入病例，武漢以外已連續3日確診病例零新增。 對於疫情防控工作的成果，官媒《人民日報》今天（10日）刊登文章稱，行百里者半九十，愈接近成功困難愈多，愈需要堅持不懈，不獲全勝決不輕言成功。

文章稱，這次疫情是新中國成立以來在中國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。經過全國上下艱苦努力，當前已初步呈現疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢。不過，湖北和武漢疫情防控任務依然艱巨繁重。

武漢市1月23日早上10時起全市公共交通工具暫停運營，機場及火車站的離開通道亦暫時關閉。（資料圖片）

文章指出，從2月2日起，武漢連續17天新增確診病例超過千人；到2月19日，下降到了3位數；2月20日，武漢新增出院數首次超過新增確診數；未收治類求助、急救電話和發熱門診這3大戰鬥單元也悄然發生變化，武漢新冠肺炎患者網上求助資訊逐漸「歸於平靜」。2月28日，實現隔離點確診和疑似人員清零；3月1日，實現「四類人員」篩查分類清零。截至3月9日，13家方艙醫院在完成光榮使命後陸續「休艙」。

武漢人民感恩抗疫白衣戰士

文章續指，武漢人民感恩所有在抗擊疫情中衝鋒陷陣的白衣戰士，永遠銘記那些以生命為代價挽救生命的醫護人員，飲水思源，知恩圖報。減存量、控增量、防變量，當前湖北和武漢疫情防控依然面臨艱巨考驗。稍有疏忽大意，就會讓所有努力前功盡棄，必須擰緊每一個螺絲，扎牢每一個口子。

文章進一步指，阻擊疫情是一場大戰，更是一場大考。患者在哪裏，中共黨員幹部就要戰鬥在哪裏。「記者所到之處，哪裏有困難，哪裏就有黨旗飄揚；哪裏最危險，哪裏就有黨徽閃耀；哪裡有疫情，哪裡就有『堅強堡壘』矗立駐守。」

文章最後強調，疫情還在持續，「拐點」尚未到來，但堅信在中共中央堅強領導下，在中央指導組指導督導下，「英雄的湖北和武漢人民，在疫情防控節奏不變、力度不減、尺度不松的大局之下，聽黨話、跟黨走，不麻痺、不厭戰，不僥倖、不松勁，必將匯聚嚴防嚴控的磅礴力量，鑄就人民戰爭的銅牆鐵壁，贏得這場阻擊戰的最後勝利。」

（綜合報道）