【新冠肺炎】疫情封鎖排查期間上千逃犯被捕　有人潛逃達37年

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情自1月下旬在內地大規模爆發以來，31省市區先後啟動重大突發公共衛生事件一級響應，各地警方、交通運輸、衛生健康等部門和工作人員，設置多個疫情防控檢測點、上門排查可能病患，部分更實行封閉式管理或出行管制，限制人員流動。 嚴密的封鎖排查下，除了避免疫情進一步擴散，竟然還有「意外收穫」，收以千計的逃犯近日紛紛落網，有人更已潛逃長達37年。

各地警方、交通運輸、衛生健康等部門和工作人員，設置多個疫情防控檢測點。（中新社）

綜合內地各省級公安廳通報，1月23日至2月22日，浙江省公安機關共拘捕逃犯678人；截至2月22日，江蘇省公安機關共拘捕逃犯481人；截至2月19日，安徽省公安機關共拘捕逃犯452人。雖然其他省級公安機關沒有披露相關數據，但這三省拘捕的逃犯數量已達千餘人，同時也有不少地方公安機關通過公眾號、官方微博等官方渠道，發布許多典型逃犯落網信息。

內地自媒體《時代數據》統計從1月23日至3月4日期間，150件典型逃犯落網案例，當中107人被捕，66%在民警走訪排查時被發現；43人自首，95%因為「迫於警方疫情防控排查壓力」而自首。

多人「迫於警方疫情防控排查壓力」自首

據《時代數據》分析，在疫情防控期間，逃犯落網的原因大致有20種。其中，最多的是有41人因「迫於警方疫情防控排查壓力」而自首；其次，有39人是在民警進社區進行疫情防控巡查時被查獲並抓捕；另有38人是在民警於轄區街面巡查時被查獲並抓捕。

有8人在轄區疫情監測點被民警發現並拘捕，6人在高速檢測點發現被捕，3人在企業被民警復工復產防控排查發現並拘捕。另外，各有1人因「害怕受感染」和「擔心家人受感染」而自首。

潛逃時間長達37年的命案疑兇刀某某（中）在雲南德宏州芒市落網。（網上圖片）

涉及命案逃犯比例最多

而在這150名逃犯中，涉及命案的落網逃犯最多，共有39人，29人被民警拘捕、10人投案自首。其中，潛逃超20年的命案逃犯有23人，最長的逃了37年。除了命案以外，涉嫌詐騙的逃犯也達到32人，其中被捕24人、自首8人，平均潛逃1至2年，最長的潛逃8年。涉嫌盜竊的逃犯共13人，11人被捕、2人自首，平均潛逃1至5年，最長的逃了26年。

值得注意的是，在150名落網逃犯中，有2人潛逃30年以上。2月21日，1名潛逃時間長達37年的命案疑兇刀某某在雲南德宏州芒市落網。據芒市警方介紹，該逃犯於1983年8月18日殺害同村村民後便攜妻小逃至境外生活。近日，在芒市公安局開展疫情防控排查的過程中，發現該逃犯已經潛逃回國內生活，最終將其拘捕。